巴拉圭查獲4噸古柯鹼 破獲量刷新境內紀錄

巴拉圭當局昨天宣布破獲該國史上最大宗古柯鹼毒品案，當地官員查緝時，在一批準備輸往比利時、裝了袋裝糖的貨櫃中赫然發現超過4噸的毒品。

美聯社報導，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）告訴媒體，這次代號「甜蜜行動」的查緝工作所破獲的破紀錄毒品量，讓巴拉圭一連串「極度令人難過事件」再添一筆，而這一連串事件已把這個有著關鍵地理位置的國家，轉變成該地區一大毒品走私中心。

潘尼亞表示這次破獲的毒品價值約2.4億美元。他並期盼這次的行動能夠打斷這類古柯鹼交易，並說警方正在追查相關人等。

他說：「我認為這向組織幫派傳遞出一個訊號，也就是不要把巴拉圭當成轉運站；他們會發現，巴拉圭當局意志堅決且合作無間。」他並承諾進一步加強港口安檢，「幫派將無法避開我們設下的所有管控措施」。

巴拉圭緝毒機構人員15日在首都亞松森（Asuncion）卡庫佩米港（Puerto Caacupemi）開始開封一箱箱裝滿40公斤袋裝糖的貨櫃。直至昨天，緝毒人員還在進行糖、毒分類，並將藏匿於貨櫃之中的古柯鹼一一過磅。

巴拉圭當局目前還不清楚這批毒品的來源。

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