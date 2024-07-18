快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

不滿美對台軍售！中國暫停與美國軍控與防核擴散談判

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國外交部17日宣布暫停與美國軍控與防核擴散談判。圖為中國外交部發言人林劍。路透
中國外交部17日宣布暫停與美國軍控與防核擴散談判。圖為中國外交部發言人林劍。路透

中國外交部17日表示，由於美國持續對台軍售，中方決定暫停與美方舉行新一輪軍控與防擴散磋商。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日表示，中國選擇仿效俄羅斯，藉雙邊關係存在其他挑戰為由，無法繼續進行軍控接觸。

中國外交部發言人林劍17日表示，美國「不顧中方強烈反對和反覆交涉」，繼續向台灣出售武器。「因此，中方決定暫緩與美方討論新一輪軍控與防擴散磋商。責任完全在美國。」

林劍說，中方願意在相互尊重基礎上，「與美國就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方核心利益，為雙方對話交流創造必要條件。」

美國國務院發言人米勒同日回應，指責中國選擇仿效俄羅斯，藉雙邊關係存在其他挑戰為由，無法繼續進行軍控接觸。

米勒批評，中方做法破壞戰略穩定，增加軍備競賽風險。不幸的是，中國選擇通過暫停磋商，放棄管理戰略風險，也放棄防止代價高昂的軍備競賽。不過，對於繼續與中國制定和實施措施降低風險，美國維持開放態度。

俄羅斯 美國 風險

延伸閱讀

美國仍拒核發簽證給「涉人權問題」陸官員 北京控抹黑、祭1招怒反制

MLB／寫紀錄加碼三振大谷！運動家守護神飆明星賽最快火球

美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

以色列致平民傷亡 美國務卿：人數多到無法接受

相關新聞

不滿美對台軍售！中國暫停與美國軍控與防核擴散談判

中國外交部17日表示，由於美國持續對台軍售，中方決定暫停與美方舉行新一輪軍控與防擴散磋商。美國國務院發言人米勒（Matt...

英要求軍隊總體檢 因應三大威脅

根據《國防新聞》16日報導，隨著英國新首相施凱爾（Keir Starmer）稱英軍已遭掏空，有待加強；英國新政府已下令進...

北韓耍小動作跟中國鬧彆扭 北京經濟牌在手老神在在

俄國與北韓愈走愈近，中國與北韓卻漸行漸遠，從日前「中朝友好條約締結63周年」紀念活動的北韓出席代表層次拉低和相關報導不到三行如同短訊，一覽無遺。北韓領導人金正恩大可耍脾氣鬧彆扭，但中國大陸國家主席習近平有終極手段對付他，這是俄國總統普亭無法取代的……

法國內閣總辭 政局動盪

法國總統馬克宏16日接受總理艾塔爾帶領的內閣總辭，但國會改選勝出的左翼聯盟分裂、新總理難產，所以馬克宏要求艾塔爾內閣繼續...

英國國會開議「御座致辭」 聚焦經濟、安全與公平發展

英國國會開議大典今天登場，國王查爾斯三世發表「御座致辭」，宣告政府擬推動的逾35項法案，觸及能源、基礎建設、社會安全、中...

率團訪俄之際…北韓金日成軍事大學校長金琴哲 驚傳溺水身亡

俄羅斯媒體報導，北韓金日成軍事大學校長金琴哲（Kim GeumChol，音譯）率菁英軍事訓練代表團訪俄期間，於本月11日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。