不滿美對台軍售！中國暫停與美國軍控與防核擴散談判
中國外交部17日表示，由於美國持續對台軍售，中方決定暫停與美方舉行新一輪軍控與防擴散磋商。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日表示，中國選擇仿效俄羅斯，藉雙邊關係存在其他挑戰為由，無法繼續進行軍控接觸。
中國外交部發言人林劍17日表示，美國「不顧中方強烈反對和反覆交涉」，繼續向台灣出售武器。「因此，中方決定暫緩與美方討論新一輪軍控與防擴散磋商。責任完全在美國。」
林劍說，中方願意在相互尊重基礎上，「與美國就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方核心利益，為雙方對話交流創造必要條件。」
美國國務院發言人米勒同日回應，指責中國選擇仿效俄羅斯，藉雙邊關係存在其他挑戰為由，無法繼續進行軍控接觸。
米勒批評，中方做法破壞戰略穩定，增加軍備競賽風險。不幸的是，中國選擇通過暫停磋商，放棄管理戰略風險，也放棄防止代價高昂的軍備競賽。不過，對於繼續與中國制定和實施措施降低風險，美國維持開放態度。
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