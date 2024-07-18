不滿美對台軍售！中國暫停與美國軍控與防核擴散談判

俄國與北韓愈走愈近，中國與北韓卻漸行漸遠，從日前「中朝友好條約締結63周年」紀念活動的北韓出席代表層次拉低和相關報導不到三行如同短訊，一覽無遺。北韓領導人金正恩大可耍脾氣鬧彆扭，但中國大陸國家主席習近平有終極手段對付他，這是俄國總統普亭無法取代的……

2024-07-18 06:00