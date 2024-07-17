英要求軍隊總體檢 因應三大威脅

根據《國防新聞》16日報導，隨著英國新首相施凱爾（Keir Starmer）稱英軍已遭掏空，有待加強；英國新政府已下令進行《戰略防衛檢討》，「全面總體檢」英軍部隊，以因應俄國入侵烏克蘭、中東衝突及全球不斷升高的威脅。

英國國防部聲明稿指出，鑒於俄國入侵烏克蘭、中東衝突以及全球威脅不斷升高，英國正面臨急迫地威脅，《戰略防衛檢討》的相關工作將立刻展開。審查報告將在9月底前徵求部隊、國防產業、北約盟國及其他專家的意見，報告將於2025年上半年提交。

聲明稿還表示，《戰略防衛檢討》的目標包括：確保英國持續領導北約，加強英國國土安全，支持烏克蘭抵禦俄國侵略，實現核武現代化與維持核嚇阻力量，調整現役與裝備計劃以滿足人員需求。

聲明稿也提到，近年來，「英國安全與保障的威脅正以倍數與多元化的方式成長，包括更大的傳統威脅、網路攻擊和假訊息，我們需要更深入的研究來了解如何應對不斷變化的威脅」。

國防預算刪減讓英國對戰爭毫無準備

根據英國下議院國防委員會於2024年2月公布的報告，英國武裝部隊已出現多項能力不足；甫於6月下任的英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders），也反覆地警告國防預算刪減恐讓英國對戰爭毫無準備，並缺乏發動像2003年攻打伊拉克南部這樣軍事作戰的能力。

國防大臣希利（John Healey）也在聲明指出，「隨著世界更加動盪，科技改變戰爭的性質，我們需要清醒地認識所面臨的威脅。為此，我們的武裝部隊需要更妥善的完成戰備，更加整合與創新。我們需要更透明的問責，更快地交付裝備，更少浪費與更有效的運用資金」。

同時因應「致命四國」的威脅

《國防新聞》指出，《戰略防衛檢討》將由北約前秘書長羅伯森（George Robertson）、外交專家希爾（Fiona Hill）及英國前聯合部隊司令部司令巴倫斯（Richard Barrons）共同領銜指導。3人將在國防大臣希利的監督下，領導由來自政府、產業界、學界人士組成的團隊，針對英國面臨的威脅，結合英軍現有狀況，審視因應威脅所需要的能力。

羅伯森警告，英國與其盟國正面臨中國大陸、俄國、伊朗及北韓等「致命四國」的威脅，倫敦和北約盟國必須做好準備，在必要時同時因應4國的威脅。

陸軍現代化程度最低

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）12日發布的報告也警告，陸軍是英國現代化程度最低的軍種，急需投資在裝備上。雪上加霜的是，國防預算的緊縮也讓人質疑海軍造船計劃的可行性，飛彈防禦整合計劃的能力鴻溝勢必加深國防預算的缺口。

英國國防產業分析師德拉蒙（Nicholas Drummond）坦言，「當英國需要資本結構重組時，國防已被掏空。英軍缺乏足夠的大規模殺傷及韌性，來和實力相當的對手打一場持續的衝突」

他強調，英國三大軍種的人員普遍不足，海軍的攻擊潛艦與反潛巡防艦太少，空軍缺少戰機，陸軍也缺乏足夠的戰鬥支援部隊。

現役人數減少9千人

英國2023財年至2024財年的國防預算為703億美元（約新台幣2.28兆元），預計2024財年到2025財年將成長4.5%，達到742億美元（約新台幣2.41兆元）。到2023年，英國國防預算將佔GDP的2.3%，施凱爾已承諾提升至2.5%，卻沒有承諾確切時間。

然而，根據5月的數據統計，迄2024年1月1日，英軍現役人數為138,100人，較去年減少3.8%；三大軍種人數都下滑，與3年前相比，現役人數更減少逾9,000人。