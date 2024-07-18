法國內閣總辭 政局動盪

法國總統馬克宏16日接受總理艾塔爾帶領的內閣總辭，但國會改選勝出的左翼聯盟分裂、新總理難產，所以馬克宏要求艾塔爾內閣繼續處理日常事務，進入看守政府狀態，凸顯出法國在準備舉辦夏季奧運之際所面臨的空前政治僵局。

道瓊社報導，在法國總理艾塔爾遞出辭呈逾一周後，馬克宏決定接受其辭呈。這項戰術性動作將使在最近的議會提前選舉中成為新科議員的內閣成員，得以在18日的下議院議長選舉中投下重要一票。

馬克宏會願意在奧運會即將開幕之際接受內閣總辭，說明了馬克宏的親商派政黨在國會受到多麼嚴重的削弱。法國計劃26日在塞納河畔舉行奧運開幕式，需要龐大的努力來組織和確保實行。

辭職的內閣成員將繼續擔任看守政府各部門負責人。巴黎第一大學公共法教授莫瑞爾表示，內閣將有權處理行政事務，但權利被削弱，在提案包括年度預算等新法案上將受限制。

法國議會在提前改選後分裂成三個意見相左的集團。馬克宏的政黨和其盟友失去數十個席次，在有577席的下議院中席次輸給左翼聯盟「新人民陣線」，但略多過雷朋領導的極右翼政黨「國民聯盟」。

馬克宏上周宣稱「沒有人贏得」這場選舉，遭到了各黨派議員的鄙視，許多人仍不理解他當初決定提前改選的理由。獲得最多席次的新人民陣線雖指控馬克宏試圖推翻選舉結果，但自己聯盟內也一片混亂。