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沙烏地阿拉伯異議人士遭保加利亞拘留 展開無限期絕食抗議

中央社／ 杜拜17日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯異議人士哈立迪（Abd al-Rahman al-Khalidi）到保加利亞尋求庇護，卻被拘留將近3年，他今天表示，已展開無限期絕食抗議，以確保自己能夠獲釋。

哈立迪在保加利亞首都索菲亞（Sofia）的拘留中心透過電話告訴法新社：「我從7月5日開始無限期絕食抗議，抗議保加利亞當局侵犯我的人權、違反歐洲法律以及國際條約。」

哈立迪呼籲保加利亞政府「立即且無條件地」釋放他。

他說：「我會持續絕食抗議，直到這些要求被實現。任何企圖強行結束絕食卻沒有實現我要求的行為，將會帶來嚴重的惡果。」

2011年，在中東掀起阿拉伯之春革命浪潮後，沙烏地阿拉伯東部也罕見出現示威，哈立迪活躍其中。沙烏地阿拉伯多數為遜尼派，而東部地區聚集了什葉派少數穆斯林。

哈立迪於2013年飛往土耳其，2021年護照過期時，他徒步前往保加利亞，以尋求歐洲聯盟（EU）的政治庇護。

根據一位參與此案但匿名的保加利亞律師透露，保加利亞當局於2022年得出結論，認為哈立迪並無充分證明他回國後會面臨迫害。

今年2月，哈立迪收到驅逐出境令，要求他返回沙烏地阿拉伯，他提出了上訴。

國際特赦組織（Amnesty International）3月表示，若哈立迪遭驅逐出境，他在沙烏地阿拉伯恐怕會因個人政治觀點與活動，而面臨被折磨等嚴重侵犯人權的行徑。

人權團體與社運人士表示，在王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的領導下，沙烏地阿拉伯境內已開始嚴厲鎮壓異議人士。

從去年開始，哈立迪愈來愈擔憂自身安危，因同為異議人士的雷比（Hassan al-Rabie）遭到尋求臨時庇護的摩洛哥引渡回沙烏地阿拉伯。

人權 加利 沙烏地阿拉伯

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