率團訪俄之際…北韓金日成軍事大學校長金琴哲 驚傳溺水身亡
俄羅斯媒體報導，北韓金日成軍事大學校長金琴哲（Kim GeumChol，音譯）率菁英軍事訓練代表團訪俄期間，於本月11日在莫斯科近郊游泳時溺水身亡。
與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza表示，金琴哲本月11日死於澤列諾格勒市（Zelenograd），該地位於莫斯科西北方約37公里處。
北韓中央通信社（KCNA）本月稍早報導，金琴哲8日帶領軍事訓練人員組成的代表團搭機前往俄羅斯訪問。這是北韓和俄國領導人簽署協議承諾強化軍事合作以來，兩國首次軍事交流。
根據北韓中央通信社，金琴哲是金日成軍事大學（Kim Il Sung Military University）校長。這所大學專門訓練北韓菁英軍事人員，現任領導人金正恩昔日到瑞士留學後曾就讀此校，獲培養成為北韓第3代領導人。
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