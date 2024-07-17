打破許多高溫紀錄！經歷前幾周異常熱浪後 烏克蘭將迎來降雨
烏克蘭國家氣象預報員今天表示，過去幾週的異常熱浪明天將開始舒緩，烏克蘭大部分地區會開始降雨。
路透社報導，創紀錄的高溫對烏克蘭的穀物和油籽作物產生不良影響，也導致大量的停電狀況。
烏克蘭國家氣象預報中心的普圖卡（Natalia Ptukha）表示：「我們可將這起熱浪視為異常，因為許多高溫紀錄都被打破。」她補充道，即將到來的冷空氣不太可能產生顯著影響，天氣可能在短短一周內又回溫。
農民組織烏克蘭農業委員會（Ukrainian Agrarian Council）昨天表示，由於極端高溫和乾旱，今年的玉米收穫量可能下降30-35%。
國家氣象預報員也表示，因極端高溫影響，烏克蘭中部、南部及東部地區的晚熟作物收穫量可能下降20-30%。此外，晚熟作物的種植面積可能會有30-50%受到乾旱影響。
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