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全球武裝衝突增加 兒童權利基金會憂：進一步侵害孩童權利

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
國際援助組織「兒童權利基金會」今天表示，隨著全球武裝衝突增加，包括在加薩、蘇丹和烏克蘭的戰事，皆使孩童權利受損，呼籲各國採取更完善的保護措施。示意圖／ingimage
國際援助組織「兒童權利基金會」今天表示，隨著全球武裝衝突增加，包括在加薩、蘇丹和烏克蘭的戰事，皆使孩童權利受損，呼籲各國採取更完善的保護措施。示意圖／ingimage

國際援助組織「兒童權利基金會」今天表示，隨著全球武裝衝突增加，包括在加薩、蘇丹和烏克蘭的戰事，皆使孩童權利受損，呼籲各國採取更完善的保護措施。

法新社報導，兒童權利基金會（Kids Rights Foundation）指出，自去年起，孩童權利在全球各地武裝衝突中受嚴重侵害的情事增加了21%。

這類事件包括殺害孩童以及使他們殘廢、徵募及運用童兵、綁架、拒絕提供人道援助等。

兒童權利基金會在年度報告中表示，除了衝突之外，孩童也仍舊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。在「全球南方」（Global South）和西歐近1/3國家，孩童接種疫苗的比率下降。

報告中也指出，氣候變遷引起的災害導致許多人被迫遷離家園，各國雖致力降低風險，但這類災害和流離失所的情況仍持續危害世界各地孩童的權利。

但同篇報告也讚揚丹麥、英國等國家「積極且持續地努力」逐步淘汰化石燃料。

兒童權利基金會創辦人兼主席杜拉爾特（Marc Dullaert）說，這份報告「凸顯這些被強化的多重危機對孩童人身及權利的毀滅性影響，使數十年的進展倒退」。

武裝衝突增加也使創傷後壓力症的風險升高。兒童權利基金會說，如此局面將使全球孩童及青少年處於長期心理健康危機。

杜拉爾特呼籲政府「面對嚴峻的事實」，那就是聯合國「永續發展目標」（SDGs）與孩童人權息息相關的指標，包括解決貧窮與飢餓、促進教育平等，都將難以達成。

這份「2024兒童權利指數報告」（KidsRights Index Report 2024）將盧森堡列為保護孩童權利最完善的第名國家，阿富汗則被列為最後一名。

人權 氣候變遷 疫情 聯合國 風險

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