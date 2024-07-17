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多起爆炸釀傷亡 南韓軍方怒批北韓：無視意外、持續在前線設地雷

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
南韓軍方今天表示，數月來，儘管發生多起事故，北韓士兵持續在前線地區裝設地雷、障礙物與製造荒地。情境示意圖／Ingimage
南韓軍方今天表示，數月來，儘管發生多起事故，北韓士兵持續在前線地區裝設地雷、障礙物與製造荒地。情境示意圖／Ingimage

南韓軍方今天表示，數月來，儘管發生多起事故，北韓士兵持續在前線地區裝設地雷、障礙物與製造荒地。

路透社報導，國防部引述聯合參謀本部（JCS）的聲明表示，儘管發生約10起地雷爆炸和中暑等意外，造成多起傷亡，北韓軍方仍強力執行軍事工程，部分地區有女性士兵參與。

南韓國防部另發布一份聲明，其中國防部長申元植說道，面對北韓「挑釁」，不可預期的自然災害導致軍方面臨更為複雜的危機。

南韓氣象廳（KMA）表示，大雨今天侵襲首爾與周遭地區，預計北韓也將迎來暴雨。

國防部聲明表示，南韓軍方正針對北韓趁著雨季可能會無預警洩洪，而部分地雷也遭沖走做準備。

此外，軍方正做好應對，防範北韓士兵因工作條件惡劣而意外叛逃，甚至越過南北韓非軍事區（DMZ）軍事分界線（Military Demarcation Line）。

上個月，南韓軍方針對數名北韓士兵越過邊界鳴槍示警，北韓士兵在鳴槍後隨之後退。

雖然自韓戰結束以來，南北韓之間偶爾發生致命衝突，但最近事件象徵著軍事分界線附近的活動罕見增加。

北韓 南韓 爆炸 首爾

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