西藏流亡政府「藏人行政中央」：與陸方後門對話持續進行中

「藏人行政中央」（CTA）司政邊巴次仁今天重申，藏人行政中央與中方的後門對話在持續進行中，即使中方對此拒絕公開承認。

邊巴次仁（Penpa Tsering）今天在藏人行政中央駐德里辦事處舉行記者會，他在答覆印度媒體記者提問時確認，藏人行政中央與中方的後門對話仍在進行，最近一次是在7月初。

他未透露後門對話的層級，僅稱是在第3國進行。

但邊巴次仁補充，從美國總統拜登12日簽署「促進西藏與中國爭端解決法案」迄今，雙方尚未舉行過後門對話。

藏人行政中央即西藏流亡政府，辦公大樓設於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），司政即藏人行政中央的領導人。

邊巴次仁今年4月即曾披露，藏人行政中央與中方一直在進行後門對話。當時中國外交部的發言人汪文斌否認此說，稱北京只與達賴喇嘛的代表對話，不會與「藏獨組織」打交道。

對此，邊巴次仁在今天的記者會上回應，有關後門對話，中國的一貫作法是全盤否認。

邊巴次仁重申，他不期待後門對話會在短期內有結果，但做事要看遠，中國國家主席習近平終究會有卸任的一天，因此藏人行政中央必須與中方保持溝通。

今天這場記者會，旨在表達藏人對美國「促進西藏與中國爭端解決法案」的立場。

這項對2002年「西藏政策法案」（The Tibetan Policy Act）的修正法案，把西藏的地理範圍定義為包括西藏自治區與青海、四川、甘肅與雲南省藏區。

法案並指出，美國的立場是西藏與中國之間的衝突尚未解決，西藏法律地位仍有待依循國際法確定。

邊巴次仁表示，藏人行政中央早在2022年4月就開始推動這項法案的通過，每年都會和美方舉行策略會議（strategy meeting），也得到美國共和與民主兩黨的一致支持。

另一方面，有關藏人精神領袖達賴喇嘛的轉世事宜，邊巴次仁強調，要轉世者是達賴喇嘛，因此必須由達賴喇嘛自己決定，中國無權插手，而達賴喇嘛本人也多次說過，若轉世將會出生在「自由世界」。

此外，邊巴次仁並稱，藏人行政中央正在製作一個西藏地圖搜索網站，裡面的地點都是以藏文而非中文命名。