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越南盼資助建高鐵、捷運 亞投行提供50億美元貸款

中央社／ 河內17日專電
越南總理范明正昨天向亞投行行長金立群建議，盼資助越南南北高鐵、連接中國的鐵路及捷運建設。金立群說，亞投行將提供越南約50億美元優惠貸款，並贊同范明正提的合作方向。美聯社資料照
越南總理范明正昨天向亞投行行長金立群建議，盼資助越南南北高鐵、連接中國的鐵路及捷運建設。金立群說，亞投行將提供越南約50億美元優惠貸款，並贊同范明正提的合作方向。美聯社資料照

越南總理范明正昨天向亞投行行長金立群建議，盼資助越南南北高鐵、連接中國的鐵路及捷運建設。金立群說，亞投行將提供越南約50億美元優惠貸款，並贊同范明正提的合作方向。

越南政府新聞網（baochinhphu.vn）今天報導，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）行長金立群7月15日至19日在越南工作訪問，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）昨天下午會見了來訪的金立群。

范明正強調，越南高度評價並重視發展與亞投行的合作關係。在提到交通基礎設施時，范明正說，越南對於陸路、鐵路、航空、海運、內河航運這5種運輸方式有巨大需求。

范明正建議，亞投行為越南大規模、高效、具決定性的基礎設施計畫提供諮詢、資助和優惠貸款支持，如建設南北高速鐵路、連接中國並透過中國連接歐洲和中亞的北部三條鐵路、河內市和胡志明市的捷運交通網。

金立群表示，將提供約50億美元的優惠貸款與越南合作，並高度贊同范明正所強調的合作方向，將重點放在大型且具效益的計畫上。

亞投行由中國主導籌設，總部在北京，2016年開始運作，越南是57個創始成員國之一，截至2024年上半年，亞投行成員國數量有109個。目前亞投行已批准給37個成員國共計274項計畫，總價值超過535億美元。

亞投行在越南共有3項計畫，總價值2.23億美元，包括應對COVID-19、太陽能發展、水力發電、應對氣候變遷的基礎設施。亞投行表示，有意在可再生能源、交通基礎設施、供水與排水等領域資助越南。

亞投行 捷運 越南

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