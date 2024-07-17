菲中磋商助南海降溫？菲律賓軍方：尚未見陸方改變舉動「有待觀察」

菲律賓與中國召開磋商機制盼管控南海局勢，但菲律賓軍方表示，尚未看到中國海軍、海警或海上民兵船隻改變舉動，磋商機制是否有助南海緊張情勢降溫「仍有待觀察」。

由於菲律賓與中國因南海領土衝突而關係惡化，根據一份文件和菲律賓外交消息人士，菲中兩國同意建立新的溝通管道，以改善處理海上爭端方面的互動。

據中國外交部官網，中國外交部副部長陳曉東2日與菲律賓外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第9次會議，雙方就南海形勢，特別是管控仁愛暗沙局勢交換意見。

然而，菲媒「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）今天報導，菲律賓海軍仍未觀察到西菲律賓海緊張局勢緩和的具體事證。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）少將在報導中表示，緊張局勢得以緩慢的唯一指標，是中國船隻減少出現在菲律賓專屬經濟區（EEZ），菲方持續監控西菲律賓海上的中國船隻數量，根據過去1個月的數據有所減少，但「是否與雙邊磋商機制有關，仍有待觀察」。

崔尼代說，除此之外，菲方尚未看到中國人民解放軍海軍 、中國海警、中國海上民兵船隻的舉動有所改變。

菲律賓海軍充氣船6月17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

報導指出，6月18日至24日，共有129艘中國海警船、中國人民解放軍海軍和中國海上民兵船隻出現在西菲律賓海，隨後船隻數量有所減少。然而，7月9日至15日期間，西菲律賓海又有104艘中國船隻。

崔尼代表示，下次執行補給任務時，就能知道中國是否致力於緩和緊張局勢，但他拒絕透露未來補給任務的細節。

根據菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）在報導中指出，被稱為「怪獸」的中國海警船5901號仍在西菲律賓海航行。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國海警船5901號今天上午停泊在艾斯柯達礁（Escoda Shoal，即仙賓礁）附近。