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洪水釀斷電、交通受阻！暴雨襲擊加拿大多倫多 部分航班也遭延誤或取消

中央社／ 多倫多16日綜合外電報導
加拿大金融中心多倫多今天受滂沱大雨侵襲，部分地區突然發生洪水，導致斷電和交通受阻，航空公司也被迫縮減航班。路透社
加拿大金融中心多倫多今天受滂沱大雨侵襲，部分地區突然發生洪水，導致斷電和交通受阻，航空公司也被迫縮減航班。路透社

加拿大金融中心多倫多今天受滂沱大雨侵襲，部分地區突然發生洪水，導致斷電和交通受阻，航空公司也被迫縮減航班

路透社報導，當地負責電力配送的多倫多電力公司（Toronto Hydro）表示，他們正在處理疑似是一處變電所淹水導致的停電狀況；下午3時，約有12萬3000個用戶停電。

座落於多倫多市區外一座島嶼上的比利畢曉普多倫多市機場（Billy Bishop Toronto City Airport）宣布，通往客運航廈的水下行人隧道已因淹水而暫時關閉，且部分航班也被延誤或取消。

迎來午餐時刻，市中心內許多原先熱絡喧囂的餐廳都因停電而黯然失色。餐廳員工和服務生們聚集在外頭交談，等待電力恢復。少了紅綠燈的指示，汽車和貨車卡在市內街道上，造成部分十字路口交通壅塞。

氣象專家表示，受氣候變遷影響，猛烈暴雨在世界各地越來越常見，為基礎設施帶來沉重的負擔，因為許多城市的基礎設施並非以抵擋強烈的持續暴雨為考量設計。

負責營運地鐵、公車、有軌電車服務的多倫多運輸局（Toronto Transit Commission）說，火車將避開多倫多市主要鐵路樞紐聯合車站（Union Station）運行。管理來往多倫多郊區的公共交通系統GO運輸（GOTransit）也表示，洪水已使交通紊亂。

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