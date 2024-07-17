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美國仍拒核發簽證給「涉人權問題」陸官員 北京控抹黑、祭1招怒反制

中央社／ 北京17日電
美國政府日前表示繼續拒絕核發簽證給涉及新疆、西藏人權問題的中國官員。中國外交部17日指出，作為反制，將對損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。圖為中國外交部。中央社
美國政府日前表示繼續拒絕核發簽證給涉及新疆、西藏人權問題的中國官員。中國外交部17日指出，作為反制，將對損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。圖為中國外交部。中央社

美國政府日前表示繼續拒絕核發簽證給涉及新疆、西藏人權問題的中國官員。北京今天指出，作為反制，將對損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。

據官媒央視新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會表示，美方蓄意散布虛假訊息，抹黑中國人權狀況，對中方官員濫施簽證限制，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他說，作為反制，「中方將依法對在涉華人權問題上炮製謊言、推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制」。

外電報導，美國政府12日表示，即使美中緊張關係已有所緩和，但凡是涉及新疆、西藏及其他地區人權問題的中國官員，美國將繼續拒絕核發簽證，並追究責任。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，現任或前任中國官員「凡涉及鎮壓一些受邊緣化的宗教與種族群體」，美國將採限制核發簽證措施。

米勒在聲明中表示，北京「沒有履行尊重與保護人權的承諾，從新疆持續發生的種族滅絕與違反人道罪、香港基本自由遭侵蝕、西藏持續發生侵犯人權事件以及在全球各地的跨國鎮壓，就可證明這點」。

人權 北京 簽證 美國

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