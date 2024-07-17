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因南海衝突關係惡化 路透：為解決爭端 菲中將建立新溝通管道

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導
由於菲律賓與中國因南海領土衝突而關係惡化，根據一份文件和一名菲律賓外交消息人士，菲中兩國同意建立新的溝通管道，以改善處理海上爭端方面的互動。情境示意圖／Ingimage
由於菲律賓與中國因南海領土衝突而關係惡化，根據一份文件和一名菲律賓外交消息人士，菲中兩國同意建立新的溝通管道，以改善處理海上爭端方面的互動。情境示意圖／Ingimage

由於菲律賓與中國因南海領土衝突而關係惡化，根據一份文件和一名菲律賓外交消息人士，菲中兩國同意建立新的溝通管道，以改善處理海上爭端方面的互動。

路透社報導，由於菲律賓在防務盟友美國的支持下，挑戰中國在馬尼拉當局專屬經濟區（EEZ）內的永久性戰略據點，菲中兩國一再因爭議性的南海管轄權爭鋒相對。

根據消息人士說法，菲律賓與中國將建立3個專門處理海事問題的溝通管道，他還提供一份文件，內容概述雙方2日在定期會談時簽署的「改善菲中海上溝通機制協議」（Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms）要點。

中國和菲律賓外交部以及中國駐菲律賓大使館今天未立即回應就此事發表評論的請求。

根據這份文件，第一條溝通管道將由「兩國領導人指定的代表」使用，另一條管道由外交部部長或副部長級官員，或他們指定的代表使用。

第3條溝通管道涉及兩國海岸防衛隊，文件提到，「一旦海岸防衛隊間簽署了相應的合作備忘錄（MOU），（溝通管道）就會成立」。

這名消息人士因未獲授權談論此事而拒絕透露姓名，他表示，菲律賓與中國外交部正在討論實施這項協議的指導原則。

這項協議是6月17日雙方船隻在經常發生對峙的南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近爆發衝突後提出。

南海 外交部 溝通 美國 菲律賓

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