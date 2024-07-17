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COP29今年11月登場 主辦國籲富國讓步、以打破氣候談判僵局

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）致函簽署聯合國氣候協定的約200個國家，信中對於無法取得「必要進展」表達十分遺憾，並警告所剩時間不多。歐新社資料照
COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）致函簽署聯合國氣候協定的約200個國家，信中對於無法取得「必要進展」表達十分遺憾，並警告所剩時間不多。歐新社資料照

對於如何幫助較貧窮國家應對全球暖化，國際間談判陷入僵局。聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）主辦國亞塞拜然今天敦促各國開始做出讓步，以突破困境。

法新社報導，COP29將於今年11月登場，計劃就富裕國家應如何資助發展中國家的氣候投資達成一份全球協議，但相關協商卻停滯不前。

發展中國家除了需要在能源系統進行大量投資，以減少自身碳足跡；還得加強抵抗全球暖化衝擊的防禦機制。因為較貧窮國家對於全球碳排放應負的責任最少，受到全球暖化的苦果卻最多。

6月在德國波昂（Bonn）召開的一場關鍵外交會議最終以不愉快僵局收場，因各國無法在一項議題上取得進展。這項議題多年來已消磨各國在氣候談判時的互信。

COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）致函簽署聯合國氣候協定的約200個國家，信中對於無法取得「必要進展」表達十分遺憾，並警告所剩時間不多。

他寫道：「我們顯然有必要迅速加快我們的工作腳步。讓時間流失就會造成生命、生計和地球的損失。我們呼籲各方加快工作腳步，從他們的初期談判立場向前邁進。」

亞塞拜然 暖化 碳排放 聯合國

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