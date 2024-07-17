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盼進入2萬公尺高空！日企推氦氣球「太空邊緣旅行」 飛行員試飛成功降落

中央社／ 東京17日綜合外電報導
希望推出「搭氣球遊覽太空」的日本岩谷技研公司今天宣布，已在北海道士幌町使用自家公司的氣球測試載人飛行，並首度進入高度約2萬公尺的平流層。圖／截自岩谷技研株式會社
希望推出「搭氣球遊覽太空」的日本岩谷技研公司今天宣布，已在北海道士幌町使用自家公司的氣球測試載人飛行，並首度進入高度約2萬公尺的平流層。圖／截自岩谷技研株式會社

希望推出「搭氣球遊覽太空」的日本新創企業岩谷技研公司今天宣布，已在北海道士幌町使用自家公司的氣球測試載人飛行，並首度進入高度約2萬公尺的平流層。

讀賣新聞報導，這顆載人氣球是塑膠製，利用氦氣上升，全長約50公尺，座艙可容納2人，不過今天清晨2時40分左右僅載著1名飛行員從士幌町內的停車場升空。

岩谷技研正以透過氣球商業載客到距離地表約2萬5000公尺高的平流層，進行俯瞰地球的「太空遊覽」作為目標。

共同社報導，這顆吊掛著座艙的氣球今天凌晨載著岩谷技研1名飛行員從北海道士幌町升空，並抵達20.81公里的高空，期間向南飛行了約41公里，最後在起飛後5小時左右降落北海道帶廣市。

座艙為橢圓形，最長的部分約170公分。飛行員飛行時並未佩戴氧氣面罩。

北海道 太空 新創企業 日本

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