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逾2.5萬人遭「強制絕育」…舊優生保護法違憲 日相岸田向原告深深致歉

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本最高法院日前認定強制絕育的「舊優生保護法」違憲，首相岸田文雄今天親自跟訴訟原告等人會面「深深致歉」，並承諾盡可能早日提出補償措施。法新社
日本最高法院日前認定強制絕育的「舊優生保護法」違憲，首相岸田文雄今天親自跟訴訟原告等人會面「深深致歉」，並承諾盡可能早日提出補償措施。法新社

日本最高法院日前認定強制絕育的「舊優生保護法」違憲，首相岸田文雄今天親自跟訴訟原告等人會面「深深致歉」，並承諾盡可能早日提出補償措施。

日本過去有約1萬6500人被政府依「舊優生保護法」強制絕育，部分受害人從2018年起提出國賠訴訟。最高法院大法庭7月3日認定該法違憲，判決其中4件國賠定讞，另1件發回高院更審。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天跟原告會面談到最高法院日前判決時說，十分沉重地接受判決，基於舊優生保護法或是因為舊優生保護法，讓許多民眾身心受到重創，「由於希望親自跟大家見面，直接表達反省與道歉之意，所以今天得以跟大家會面」。

岸田說，從昭和23年（1948年）到平成8年（1996年）的約48年間，至少有2萬5000人因為特定疾病或身體障礙，受到接受絕育手術這樣的重大傷害，「我感到極為痛心」。

岸田還說，有關舊優生保護法違憲，政府責任極為重大，「我除了由衷感到抱歉，也代表政府表達歉意」。

岸田說，「優生手術」等踐踏了個人尊嚴，是絕對無法容許的侵害人權，解決受害者身心受重創及長期煎熬刻不容緩，「我已指示相關部會在跟國會商議同時，盡可能早日針對新的補償措施做出結論」。

岸田在致詞最後重申，「要再次向在座的每一個人，致上深深的歉意」。

今天前往首相官邸拜訪的原告北三郎（化名），及原告律師新里宏二等人，已向岸田提出完全解決舊優生保護法問題的「要求書」。

要求書除了要求政府跟國會道歉，也要求早日解決正在進行中的類似訴訟，並對未提訴的所有受害人制定補償法等。

NHK 岸田文雄 日本 最高法院

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