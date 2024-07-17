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強化與南太島國間關係 日相岸田展開「馬拉松式」會談、個別面14名領袖

中央社／ 東京17日綜合外電報導
本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今天進入第2天議程，為強化與南太島國間關係，日本首相岸田文雄這兩天密集跟來訪領袖進行馬拉松式會談。美聯社
本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今天進入第2天議程，為強化與南太島國間關係，日本首相岸田文雄這兩天密集跟來訪領袖進行馬拉松式會談。美聯社

本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今天進入第2天議程，為強化與南太島國間關係，日本首相岸田文雄這兩天密集跟來訪領袖進行馬拉松式會談。

日本富士新聞網報導，南太島國位處美國與中國爭奪霸權最前線，岸田為強化跟南太島國間關係，將個別跟來訪的14名南太島國領袖會談，昨天已跟吐瓦魯及巴布亞紐幾內亞等領袖會談，今天將再跟7名領袖會談。

岸田說，為進一步鞏固日本與太平洋島國間的「羈絆」，將利用這次機會對海內外宣傳。

岸田在會談上強調跟各國間的羈絆，並針對各國所需提出無償提供漁業調查船等支援。

不過，面對中國持續強化對太平洋的影響力，南太島國中有國家領袖日前才剛跟中國國家主席習近平會談，日本政府相關人士私下說，「（這些國家）不會再像過去那樣親近日本」。

本屆太平洋島國峰會從7月16日起一連3天在日本東京舉行，日本政府正就明天要通過的領袖宣言展開最後協調，預計將載明「強烈反對藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」，意圖制衡強化霸權主義行動的中國。

巴布亞紐幾內亞 日本 馬拉松

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