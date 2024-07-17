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阿曼首都清真寺槍擊案 伊斯蘭國宣稱犯案

中央社／ 開羅16日綜合外電報導

阿曼首都馬斯開特（Muscat）一座清真寺附近發生槍擊案，造成至少9死，聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）今天宣稱犯案。

路透社報導，昨天攻擊事件在阿曼這個遜尼派穆斯林主導的富裕海灣國家並不常見，外界憂心2017年被美國為首聯軍打到潰不成軍的伊斯蘭國，可能試圖東山再起。

根據伊斯蘭國聲明，「昨晚，3名『伊斯蘭國』自殺攻擊者，攻擊正在參與（阿曼）首都馬斯開特的阿爾瓦迪阿爾卡比爾（Al-Wadi Al-Kabir）地區清真寺年度儀式的什葉派（穆斯林）。」

聲明還說，伊斯蘭國武裝分子朝什葉派信徒開火，並與阿曼安全部隊交火，直到早上。

伊斯蘭國昨晚在Telegram網站發布據稱是攻擊事件的影片。

伊斯蘭國還表示，這起攻擊導致30多名什葉派穆斯林和5名阿曼軍人死傷，其中包括1名警察。

什葉派 伊斯蘭國 穆斯林

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