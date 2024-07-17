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波羅的海3國宣布退出協議 明年2月斷聯俄國電網

中央社／ 立陶宛首都維爾紐斯16日綜合外電報導

波羅的海3國輸電系統營運商今天正式通知俄羅斯和白俄羅斯，3國將退出2001年的一項協議，該協議過去讓3國電網與俄國控制的輸電系統保持連接。

美聯社報導，愛沙尼亞拉脫維亞和立陶宛目前已停止向俄國購買電力。俄國入侵烏克蘭後，3國為了與俄國斷絕關係，去年宣布將於明年2月把電網連結轉移到歐陸主要能源網絡，以終止對俄國的依賴。

波羅的海3國輸電系統營運商，即愛沙尼亞的Elering、拉脫維亞的AST及立陶宛的Litgrid表示，3方今天在拉脫維亞首都里加（Riga）簽署退出通知，與俄羅斯及白俄羅斯的聯合協議將於明年2月7日結束，3國系統則將於隔日開始與俄國電網斷聯。

Litgrid執行長馬西尤利斯（Rokas Masiulis）表示，「我們將切斷並拆除與俄羅斯和白俄羅斯電網最後的實體連接」，更稱此舉為「雄心勃勃的能源獨立計畫」。

過去隸屬蘇聯的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛目前雖然沒有向俄國購買電力，但仍與俄國輸電系統保持實體連接，根據2001年的BRELL（電網）協議，系統頻率由俄國控制；波羅的海系統預計在明年2月9日與歐陸電力系統同步，兩個系統都使用50Hz交流電。

愛沙尼亞輸電系統營運商Elering指出：「與歐洲大陸同步區（Continental Europe Synchronous Area）同步，可讓波羅的海國家電網進行獨立、穩定且可靠的頻率控制，並可提高該區域的能源安全性。」

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭2019年與歐盟執行委員會（European Commission）達成協議，協調在明年底前將波羅的海國家連接到歐盟的電力網絡，然而俄烏戰爭促使3國加快計畫進度。

愛沙尼亞 拉脫維亞 白俄羅斯

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