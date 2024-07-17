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馬航MH17空難十週年 澳洲重申追求真相正義承諾

中央社／ 雪梨17日專電
馬來西亞航空公司MH17班機於2014年7月17日在烏克蘭上空遭擊落，包括乘客和機組人員共298人喪生。 美聯社
馬來西亞航空公司MH17班機於2014年7月17日在烏克蘭上空遭擊落，包括乘客和機組人員共298人喪生。 美聯社

馬航MH17空難10週年之際，澳洲政府今重申為受害者及家屬尋求真相、伸張正義的承諾，並於坎培拉國會大樓舉辦追悼會。

馬來西亞航空公司MH17班機於2014年7月17日在烏克蘭上空遭擊落，包括乘客和機組人員共298人喪生，其中38人為澳洲人。

2022年11月，荷蘭法官判決，俄羅斯籍的葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）謀殺罪和蓄意導致墜機罪名成立，判決無期徒刑。但3人皆缺席審判，並未服刑。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今表示，澳洲持續堅定承諾，尋求真相、伸張正義，並向那些該對此暴行負責的人問責。

黃英賢並呼籲俄羅斯政府負起責任，合作確保肇事者服刑。

黃英賢今與受害家屬、調查人員、政府官員等，在坎培拉國會大樓舉辦追悼會。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）則將參加由MH17空難基金會（MH17 Air Disaster Foundation）於荷蘭舉辦的紀念活動，受害者家屬與家屬代表也將出席。

俄羅斯 澳洲 馬來西亞

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