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瓜地馬拉總統就職半年 外交有成內政卡關

中央社／ 瓜地馬拉市16日專電
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。 歐新社
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。 歐新社

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）15日就職滿半年，瓜國主流媒體大多認為阿雷巴洛外交達陣，成功拓展和歐美國家的關係。但是和國會互動不佳，重要內政頻遭卡關。面對天災，政府反應能力也不足。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，阿雷巴洛就任總統以來出訪4次，包括訪問歐洲國家、歐盟和美國，敞開了國家大門，這是過去瓜地馬拉對外關係從未見到的盛況，阿雷巴洛在國際社會也保持積極正面的形象。

至於瓜國副總統艾雷拉（Karin Herrera）也多次參加拉美地區國家元首的就職典禮，和過去封閉的政府相比，瓜國外交已大幅改善。

但國際事務專家瓦格納（Roberto Wagner）認為，阿雷巴洛政府上任初期就犯了錯誤，發表希望和中國加強關係的言論。不過立刻加以澄清修正，強調會保持和台灣的外交關係。

瓦格納分析，阿雷巴洛迄今無法在國際地緣政治戰略上為瓜國找出定位，雖然國家聲望提升，但無法吸引外國投資。瓜地馬拉前外交官安德拉德（LuisFernando Andrade）也直言，倘瓜地馬拉無法將外交上的開放，轉化成包括經貿，文化等領域的具體政策，爭取更多合作和投資，最後只是徒勞無功。

但在內政上，瓜國媒體則多所批評，尤其是阿雷巴洛政府和國會的關係互動不良。「共和報」（Republica）社論點名，2024年上半年，國會14個委員會都沒有收到任何政府部門送交的法案審查，但官員卻不斷在網路媒體上自我宣傳，且政府只是一再堅稱國家預算不夠，導致施政成效不彰。

此外，今年4月因為瓜地馬拉全國森林大火失控蔓延，以及7月豪雨成災，造成國家重大損失。阿雷巴洛總統前後2度宣布國家進入「災難狀態」，希望簡化行政程序動用更多預算救災，但都被國會以壓倒性票數否決。

「共和報」批評，面對每年都會遭逢的雨季和降水，政府卻沒有事先預防和準備，以致大雨造成國家交通基礎建設損壞，全國多處道路中斷，貨物運輸癱瘓，民生必需品短缺導致物價上漲。

「共和報」社論提出警告，阿雷巴洛已經執政滿半年，不能只把責任推給前朝賈麥岱政府，而這些藉口會引發民眾更多的不滿。

至於阿雷巴洛在接受專訪時，雖然承認執政的確面臨挑戰，但也把矛頭指向國會，認為國會議員的阻擋導致許多政策無法落實。不過阿雷巴洛重申，反貪腐的力道不會減少，他正在對前政府簽署的1400多份合約，重新審查合法性，強化國家公共資金管理的透明度。

瓜地馬拉 社論 美國

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