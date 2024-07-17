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北韓駐古巴外交官 叛逃南韓 8年來最高級別
南韓媒體十六日報導，北韓駐古巴大使館參贊李一奎（譯音）於去年十一月帶著妻兒叛逃南韓，成為自二○一六年以來逃往南韓的最高級別外交官。
韓聯社、朝鮮日報等媒體報導，五十二歲的李一奎在逃往南韓之前，在北韓駐古巴大使館擔任參贊。他的工作之一就是阻止古巴與南韓建立外交關係，而古巴與南韓後來在今年二月已經建交。
北韓人叛逃細節往往數月後才會曝光，投誠者須獲南韓當局批准，並接受有關南韓社會和制度的教育課程。
朝鮮日報指出，李一奎於一九九九年進入北韓外務省，並在二○一三年與巴拿馬成功談判，解救一艘被扣押的北韓船隻，而受到北韓領導人金正恩嘉獎。當時那艘船從古巴運載武器而遭巴拿馬扣押。
李一奎對朝鮮日報說，由於對北韓政權幻滅，加上他的工作受到不公平評價，因此決定投奔南韓。
上次受矚目的類似投誠事件，則是北韓駐英國副大使太永浩於二○一六年叛逃。
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