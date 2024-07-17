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中俄軍演 南海「摧毀假想敵」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中俄海上聯合演習十五日至十七日於南海水域舉行。圖為中方人員協助俄羅斯護衛艦進行準備工作。歐新社
中俄海上聯合演習十五日至十七日於南海水域舉行。圖為中方人員協助俄羅斯護衛艦進行準備工作。歐新社

中俄海上聯合演習十五日至十七日於南海水域舉行。圖為俄羅斯護衛艦在演習前進入廣東湛江某軍港。 路透
中俄海上聯合演習十五日至十七日於南海水域舉行。圖為俄羅斯護衛艦在演習前進入廣東湛江某軍港。 路透
中俄近期持續強化軍事合作，俄方昨日通報，兩國海軍南海海域進行「海上聯合–二○二四」聯合演習期間，展開砲擊活動，並於反潛演習中，發現並假想摧毀「敵方潛艇」，以及在實兵階段執行火箭深彈射擊任務。

中俄「海上聯合–二○二四」聯合演習十四日在大陸廣東湛江某軍港正式開幕後，十五至十七日於南海水域舉行。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄太平洋艦隊資訊保障處表示，俄中海軍在聯演期間，展開砲擊活動。俄方稱，演習海上部分從反潛演習開始，經過雙方共同努力，在南海水域發現並假想摧毀了「敵方潛艇」。此外，俄中軍艦作戰班組在實兵階段執行了火箭深彈射擊任務，隨後對假想海上目標進行砲擊。

共軍南部戰區海軍政治工作部主管的帳號「南海艦隊」也發布，中俄聯演已進入海上演練階段。通報稱，中俄海上艦艇編隊從廣東湛江某軍港解纜起錨，駛往預定海域展開聯合搜救、聯合防空反導等多課目演練。

中方早前通報，此次演習共派出七艘艦艇，包含中方的飛彈驅逐艦南寧艦，飛彈巡防艦咸寧艦、大理艦，綜合補給艦微山湖艦及艦載直升機、陸戰隊員等；俄方則由響亮號、凜冽號巡防艦和伊爾庫特號油船組成。

中俄二○○五年在黃海舉行首次海軍聯合演習後，自二○一二年起，中俄「海上聯合」系列演習已成為兩軍重要合作平台。

中俄除了進行海上聯合演習，兩國海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域展開第四次海上聯合巡航。央視昨稱，中俄海軍第四次海上聯合巡航結束，共軍南部戰區海軍稱，此次聯合巡航有效增強了雙方共同應對海上安全威脅的能力。

南海 海軍 演習

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