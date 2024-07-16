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吐瓦魯總理接受日媒專訪 堅持與台灣維持邦交

中央社／ 東京16日專電

日本東京參加第10屆「太平洋島國峰會」（PALM）的吐瓦魯國總理泰歐今天在日媒的專訪中表示，任內維持與台灣的外交關係，不會與中國建交。

吐瓦魯國總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）今天在東京接受日本朝日新聞採訪時表示，自己任內不會變更與台灣的外交關係。

報導說，中國提供援助的太平洋島國紛紛與台灣斷交、與中國建交，但泰歐強調重視與台灣的邦交。

吐瓦魯是太平洋地區現在仍與台灣維持外交關係的3個國家之一，親台派的前總理拿塔諾（Kausea Natano）在今年1月的選舉敗選後，泰歐於2月就任總理，動向備受關注。

泰歐為了參加16日起在東京舉行的為期3天的太平洋島國高峰會，人正在日本訪問。他今天在笹川和平財團舉行演講後，接受日本朝日新聞採訪。

泰歐在受訪時表示，吐瓦魯自從獨立以來這45年間一直維持與台灣的外交關係，因為有這樣的歷史，沒有理由改為與中國建交。

受到海平面上升的影響，吐瓦魯去年與澳洲簽訂「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定協議，保護其免受氣候變遷影響，開放吐瓦魯每年有一定名額的民眾能獲得特別簽證，前往澳洲生活、工作與進修。

此外，兩國同意，澳洲負擔吐瓦魯的安全保障，但若無澳洲的同意，吐瓦魯不得與他國簽署國防協定。

報導說，太平洋島國當中，2019年索羅門群島與吉里巴斯、2024年1月諾魯與台灣斷交，轉而與中國建交。中國與索羅門群島簽署安全保障協定等，正加強影響力。鑑於這樣的局勢，美國、日本、澳洲、台灣合作，加強支援吐瓦魯的海底電纜線的鋪設。

日本產經新聞今天報導，日本首相岸田文雄在首相官邸（行政中心）與到日本出席太平洋島國高峰會的5國領袖等舉行個別會談。

面對與台灣的邦交國吐瓦魯總理泰歐，岸田表示，將提供吐瓦魯加強網路安全能力用的機器設備。岸田說：「有必要讓日本與太平洋島國之間的羈絆更為強固，希望能藉此機會向海內外表達我們一同前行的方向性。」

吐瓦魯 日本 澳洲

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