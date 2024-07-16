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匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭

中央社／ 布達佩斯16日綜合外電報導

匈牙利總理奧班致函歐洲聯盟（EU）領袖表示，美國共和黨總統候選人川普已準備好11月一旦勝選，就會「立即」行動，扮演俄烏戰爭的和事佬。

路透社報導，這封信是奧班（Viktor Orban）和川普（Donald Trump）以及烏克蘭、俄羅斯、中國3國領袖分別會談後所寫的，收件人為歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel），並傳給所有歐盟領袖。

奧班寫道：「我可以…肯定表示，川普勝選後不久，就會立即準備扮演俄烏戰爭和事佬，他不會等到就職典禮後才行動。他對此有鉅細靡遺且理由充分的計畫。」

民族主義領袖奧班長年支持川普，他在匈牙利接任歐盟輪值主席國後，自稱為完成「和平使命」而突訪多國，此舉在歐盟內引起眾怒。

奧班也在信中表示，美國總統拜登（Joe Biden）還在為保住競選資格而「煞費苦心」，暗示拜登「無法改變美國當前支持戰爭的政策」。

他直言，川普勝選會使美國和歐盟雙方金援烏克蘭的負擔產生改變，對歐洲人不利。

奧班表示：「以跨大西洋團結為名的歐洲戰略，係效仿美國支持戰爭的政策。我們迄今仍沒有一個獨立的歐洲戰略或政治行動計畫。我打算討論，未來延續這個戰略是否是個理性的決定。」

他提議在下一次的和平會議上，除了要和烏克蘭高層維持聯繫、開啟和中國的對話之外，也要「重新開放和俄羅斯間直接的外交溝通管道」。

俄烏戰爭 川普 美國

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