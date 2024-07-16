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盧安達總統大選卡加米壓倒性勝出 邁向第4任期

中央社／ 盧安達首都基加利16日綜合外電報導
一名婦女離開裝飾有盧安達國旗顏色的投票站。 法國新聞社
一名婦女離開裝飾有盧安達國旗顏色的投票站。 法國新聞社

據今天出爐的近8成計票結果，東非國家盧安達總統卡加米在昨天舉行的總統大選以99.5%壓倒性得票率勝出，準備展開第4任期。但這場選舉只有2人取得資格和他競爭。

法新社報導，卡加米（Paul Kagame）已依序以國家實際領導人和總統身分鐵腕統治盧安達長達30年，因此這場選舉結果完全在意料之中。

盧安達65%的人口不滿30歲，意味多數當地人只經歷過卡加米擔任國家領袖時期。

盧安達選舉委員會在投票結束後7小時發布的結果顯示，在79%的選票已開出之下，卡加米的得票率甚至超越他在7年前上回選舉時獲得的98.79%選票。

對手盧安達民主綠黨（Democratic Green Party ofRwanda）候選人哈比尼薩（Frank Habineza）和獨立參選的姆培依馬納（Philippe Mpayimana），得票率則各僅0.53%和0.32%。

現年66歲的卡加米在他領導的執政黨「盧安達愛國陣線」（Rwandan Patriotic Front，RPF）總部發表演說，感謝選民讓他連任、繼續執政5年。

卡加米曾主導修憲，將總統任期由7年縮短至5年，但這也讓盧安達總統連任紀錄重新計算。這項具爭議性的行動使得卡加米如今有機會執政到2034年。

盧安達法院先前已駁回著名異議人士恩塔剛達（Bernard Ntaganda）和殷佳白（Victoire Ingabire）對之前定罪提出的上訴，使得兩人實際上失去這場總統大選參選資格。

卡加米的強力批評者魯伊賈拉（Diane Rwigara）也遭到盧安達選委會禁止參選，理由是登記文件有問題。這已是她第2度被擋在競選門外。

完整的初步計票結果預定20日產生，選舉最終結果則訂於27日出爐。（實習編譯：林亭宇/核稿：張正芊)

大選 得票率

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