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北約前秘書長：英國面臨俄羅斯、中國、伊朗、北韓致命威脅

中央社／ 倫敦16日專電

曾任英國防相的前北大西洋公約組織（NATO）秘書長羅伯森指出，英國及盟友正面臨來自俄羅斯、中國、伊朗和北韓的「致命四國」（a deadly quartet）威脅，必須做好準備，以利必要時同時應對所有4國。

羅伯森（George Robertson）表示，這4個國家持續加強協作，英國及其北約盟友必須具備與它們直球對決的能力。

羅伯森是近日在英國國防部「戰略防衛檢討」（SDR）媒體簡報會做以上表示。英國媒體詢問，「致命四國」這類將中國呈現為安全威脅的說法，與甫於5日下台的保守黨政府形容中國為「劃時代挑戰」有差別，原因為何。羅伯森說，上週舉行的北約華府峰會已非常明確指出，北約必須「極其嚴肅」看待來自中國的「挑戰」。

他並示警，亞太區域的事態發展變化可以「非常快」就反映在歐洲－大西洋區域，並在歐洲－大西洋區域「重現」。他提到，自1990年代末期以來，世界歷經的變化堪稱已達「面目全非」的地步。

11日落幕的北約華府峰會在領袖宣言對中國的措辭較以往強硬，為峰會歷來僅見。北約定調中國為俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的「關鍵助力者」（decisiveenabler）。

此外，歐洲情報安全事務圈近來也對俄中跨區域協作的可能性日益警覺。相關人士曾向中央社舉例，在台灣海峽及其他亞太區域熱點爆發的衝突，不排除將與俄羅斯在波羅的海等地升高侵略性舉措的時間點「配合良好」，以壓縮各國防衛合作的施展空間。

英國保守黨政府曾將俄羅斯、中國、伊朗和北韓定義為「威權國家軸心」，引發中方不滿。

英國國防部今天宣布啟動「戰略防衛檢討」（SDR），落實5日上台的工黨政府的競選政見。國防部強調這是從國家安全和利益出發、而非政府（執政黨）本位的SDR，因此將廣納現役和退役軍人、跨黨派國會議員、產業界、學術界、一般大眾，以及重要盟友夥伴的意見。

國防部指出，在國防大臣希利（John Healey）督導下，「戰略防衛檢討」將由3位國內外專家主導，包括領銜的羅伯森、具英國與美國籍的俄羅斯專家希爾（Fiona Hill），以及英國前聯合部隊司令部（JFC）司令、陸軍上將巴倫斯（Richard Barrons）。他們將接受國防部自政府內、外召集組成的資深專家團隊輔佐。

「戰略防衛檢討」預計在2025年上半年完成，期間3位專家將定期向希利、首相施凱爾（Keir Starmer）及財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）回報進度。施凱爾已表明，只有完成「戰略防衛檢討」，政府才可能劃定落實「防衛支出在國內生產毛額（GDP）占比達2.5%」此一政策目標的時間表。英國目前防衛支出約占GDP的2.3%。

羅伯森曾在工黨籍前首相布萊爾（Tony Blair）麾下擔任國防大臣，並於1999至2003年任職北約秘書長。希爾則曾在美國前總統川普（Donald Trump）任內於白宮國家安全會議（NSC）主責歐洲與俄羅斯事務，並在前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）任內於情報界任職。她也曾在美國國會對川普的彈劾調查發表不利川普的證詞。

英國國防部指出，新的時代需要新的國防檢討。希利則表示，外部專家將協助國防部以新的思維和眼光審視英國須具備的能力，以利英國在國際間成為「更可靠的盟友」。

國防部預告，「戰略防衛檢討」將檢視英國面臨的安全威脅、為應對相關威脅所需具備的能力、軍隊現況，以及可運用的防衛資源。

「戰略防衛檢討」的任務目標則包括確保英國持續在北約扮演領導角色、強化英國本土安全、推進英國核嚇阻現代化、改革軍務和軍備計畫以符合實際需求、推進首重整合的「防衛一體化」（OneDefense）、改善人員待遇，以及協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略、強化烏方防衛能力。

國防部指出，有鑑於威脅樣態近年趨於多元化且演進迅速，除了常規武力威脅，「戰略防衛檢討」也將深入探討網路攻擊、資訊戰等非常規安全威脅。

希利表示，軍隊被掏空、人員士氣遭忽視，以及國防採購屢發生資源浪費，這類現象不能再繼續下去。同時，隨著世界局勢日益不穩定、科技持續改變作戰性質，英國必須更警醒看待自身面臨的威脅。

他提到，國防不僅將確保英國安全，也將驅動英國經濟成長與繁榮。他向媒體表示，工黨政府推出的產業戰略將以國防為其中一塊基石。統計資料顯示，國防產業衍生的經濟與地方發展效應遠勝其他許多產業，包括人員平均薪資較一般製造業高出40%，且約70%的工作機會位於富庶的大倫敦地區和英格蘭東南部以外。

希利所謂的軍隊被「掏空」意指軍隊規模縮減、人員招募和留任困難，以及人員預算「樽節」。

希利曾數次對英國陸軍規模如今為「拿破崙時代以來最小」表示不滿。保守黨政府基於「不符新時代作戰需求」等理由推動陸軍縮編，目標為至2025年裁減正規部隊人數至7萬3000人。不過，國防部今年5月釋出的資料顯示，英國陸軍已縮水至7萬2510人，低於裁軍目標。隨著烏克蘭戰爭爆發，英國也掀起一波對陸戰重要性的討論。

至於工黨政府承諾執行的「英中關係全面盤點」，希利向媒體證實，這項跨部會盤點將與國防部的「戰略防衛檢討」分開進行

俄羅斯 國防部 英國

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