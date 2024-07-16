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聯合國：北韓強迫勞動形同奴役 恐構成違反人道罪

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導
圖為北韓國旗。（路透）
圖為北韓國旗。（路透）

聯合國今天警告，北韓具有高度制度化的強迫勞動體系，一些案例甚至可能已構成奴役他人的違反人道罪。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的報告譴責並詳述，北韓人民是如何在「廣泛且多層次的強迫勞動制度下遭到控制及剝削」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示：「這些人被迫在難以忍受的條件下工作─通常是在危險的行業，他們沒有薪資、自由選擇（的權利）和離開的能力，不受保護，也沒有醫療照護、休假、食物和住所。」

圖克補充說，許多人經常被毆打，而女性「持續暴露於遭受性暴力的風險下」。

聯合國人權事務高級專員公署的報告仰賴一系列消息來源，包括在2015至2023年期間，與逃離北韓、現居國外的強迫勞動受害者及目擊者進行183場訪談。

報告聚焦強迫勞動6種不同形式：拘留期間勞動、國家強制分派工作、徵兵、國家組織民眾從事艱苦的體力勞動、工作動員，以及政府把人民送到海外工作以增加國庫收入。

報告指出，強迫勞動制度是「國家用以控制、監視及灌輸人民（特定思想）的手段」，一些案例的控制與剝削程度，可能已達到把人當作「所有物」奴役的程度。

聯合國人權事務高級專員公署呼籲北韓「終止一切形式的強迫勞動」、「停止奴役及類似奴役的行為」、「廢除童工」，也呼籲聯合國安全理事會（UNSC）將此事提交給國際刑事法院（ICC）。

人權 北韓 聯合國

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