歐委會部分抵制匈牙利任歐盟輪值主席國 歐爾班質疑歐盟路線

歐盟委員會發言人埃裡克·馬默爾 (Eric Mamer) 本周一（7月15日）在X上發文稱，歐委會主席和其他高級官員抵制匈牙利主辦的會議是非常不尋常的決定，這是「鑑於匈牙利開始歐盟輪值主席國任期以來的最新發展」而做出的。

該決定將適用於匈牙利主辦的非正式會議，意味著歐盟將派高級公務員出席會議，而不是由歐委會主席馮德萊恩這樣的高級官員出席。

埃裡克·馬默爾還宣布，歐委會將放棄首訪匈牙利，以歡迎其擔任輪值主席國的傳統。這對布達佩斯來說是一個象徵性的打擊。

歐盟為何對歐爾班的行為感到憤怒？

匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，總理歐爾班接連訪問了烏克蘭、俄羅斯、阿塞拜疆、中國和美國，會晤了烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平、美國前總統川普。歐爾班稱此行是「和平使命」，旨在促成結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

但歐盟許多領導人對歐爾班的這一系列訪問感到憤怒，表示事先並未獲悉歐爾班的出訪計劃，強調這位民族主義領導人在與普亭和習近平的會晤中並未代表歐盟行事。

歐爾班政府拒絕向基輔提供武器以阻止俄羅斯入侵，並威脅要阻止對烏克蘭提供經濟援助，違背了歐洲主流。歐爾班政府長期以來還主張立即停火並就烏克蘭衝突進行和平談判，但並未闡述此舉對烏克蘭的領土完整和未來安全意味著什麼。

批評者指責歐爾班的行為是對俄羅斯的侵略採取綏靖戰略，破壞了歐盟和北約的團結。歐委會主席馮德萊恩指責奧爾班試圖通過對俄羅斯的訪問來安撫俄羅斯領導人，她在X上寫道：「綏靖政策不會阻止普亭。只有團結和決心才能為烏克蘭全面、公正和持久的和平鋪平道路。」

匈牙利抨擊歐委會的決定

對於歐委會部分抵制匈牙利擔任輪值主席國的決定，匈牙利歐盟事務部長亞諾什· 博卡（János Bóka）予以猛烈抨擊，他7月15日在X上撰文稱，歐盟是一個由其成員國組成的國際組織，歐委會是歐盟機構之一，「不能挑選它想要合作的機構和成員國。現在所有委員會的決定都是基於政治考慮嗎？」博卡寫道。

匈牙利政府發言人科瓦奇·佐爾坦（Zoltán Kovács）暗示該決定是政治偏見的產物，他在X上寫道：「為了私人政治目的而犧牲機構設置，並出於意識形態和政治動機而無視（委員會的）作用。」

歐爾班致信歐洲理事會主席呼籲「轉向」

據德國《世界報》報導，在日期標注為上周五（7月12日）的致歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 的一封信中，歐爾班呼籲歐盟與俄羅斯和中國對話，以在烏克蘭實現停火或和平。歐爾班的建議有三點：首先，就下一次和平會議的方式與中國進行高層「政治討論」。第二，「恢復與俄羅斯的直接外交接觸，同時保持與烏克蘭目前的高層政治接觸」，第三是關於與全球南方接觸的倡議。

尚不清楚的是，歐爾班對所說的「恢復與俄羅斯的直接外交接觸」具體指什麼，因為西方和俄羅斯的外交關系從來沒有斷絕過。德國和美國仍然在俄羅斯駐有大使。6月底，美國國防部長奧斯汀曾與俄羅斯國防部長別盧索夫通過電話。

歐爾班在信中還質疑歐盟在烏克蘭戰爭中的取向。他抱怨說，到目前為止，歐盟是在複製美國的「好戰政策」，沒有「主權」和「獨立」的歐洲戰略。他建議就「轉向」進行討論。

歐爾班還談到了美國的作用。他說，美國因總統競選而陷入癱瘓，拜登正忙於繼續留在競選賽道上，「很明顯，他無法改變美國的親戰政策」。談到川普，歐爾班說，對川普而言，外交政策在競選活動中只扮演次要角色，預計在選舉之前他不會提出和平倡議。「但我可以肯定地說」，歐爾班寫道，「在他當選後不久，不會等到就職他就會立即準備好充當和平調解人。他對此有詳實的計劃。」

（美聯社、世界報等）

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