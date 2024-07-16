新加坡防長會見奧斯汀 強調與美合作AI軍事應用重要性

正在美國訪問的新加坡國防部長黃永宏今天與美國國防部長奧斯汀會面，雙方代表簽署在數據分析和人工智慧領域的合作意向聲明，黃永宏表示，人工智慧讓軍隊在數位戰場確保優勢越顯重要，很高興新加坡與美國合作。

新加坡國防部發布新聞稿表示，新加坡國防部長黃永宏在五角大廈與美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）見面，重申雙邊國防關係及互利夥伴關係。

新加坡國防部指出，雙方討論了美國在亞太地區的存在和參與，黃永宏對美國長期以來支持新加坡武裝部隊在美訓練，以及購買和使用F-35戰機相關事務表示感謝。

此外，雙方討論AI人工智慧等新興技術領域的合作，對於新加坡國防部副常任秘書姚志龍准將，與美國國防部首席數位及人工智慧官員普蘭姆（RadhaIyengar Plumb）簽署在數據、分析和人工智慧方面的合作意向聲明，黃永宏及奧斯汀表達歡迎。

黃永宏指出，人工智慧在幫助軍隊於現今數位戰場確保競爭優勢越來越重要，很高興新加坡和美國正密切合作，以加速和擴大在軍事應用上採納人工智慧。

新加坡國防部表示，這項合作意向聲明以兩國長期的國防技術合作為基礎，符合兩國在2005年達成的安全戰略框架協定，以及2015年簽署的加強防務合作協定，即兩國同意在新興、先進及特定領域展開合作，並在現有的軍事、政策、戰略、技術和非傳統安全領域，進一步加強防務合作。

黃永宏15日至18日訪美期間除與奧斯汀會面，也將出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）並發表談話。