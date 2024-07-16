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人權觀察：薩爾瓦多任意拘留和虐待孩童甚至酷刑

中央社／ 聖薩爾瓦多16日綜合外電報導

國際人權組織「人權觀察」今天表示，中美洲國家薩爾瓦多自2年前宣布進入緊急狀態以掃蕩黑幫以來，有超過60名孩童被任意拘留、遭到虐待和毆打。

路透社報導，總部設在美國紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，從2022年3月實施緊急狀態、暫停部分公民權行使，到今年4月展開大規模審判期間，薩爾瓦多軍警共拘留3319名孩童和青少年。

這份報告指出：「許多曾經遭到逮捕和拘留的孩童與幫派的殘暴活動沒有明顯關聯…拘留期間，孩童遭到當局嚴苛虐待，某些案例構成酷刑。」

曾表示獄中沒有發生酷刑情事的薩爾瓦多政府並未立即回覆路透社的置評請求。

彙整超過90場訪談的這份報告指出，遭到監禁的孩童沒有適當飲食和衛生照護，也無法與家人聯繫，而且「在許多情形下」被迫虛假招供。

「人權觀察」表示，薩爾瓦多當局幾乎沒有採取作為，保護孩童免受其他囚犯暴力相向，包括毆打和性侵犯。

該組織記錄66起未成年人遭到任意拘留、拷打和警察騷擾的案例，並且示警似乎是基於外貌和社經條件進行逮捕，而非可靠證據。

報告同時發現，超過1000名未成年人遭以「定義寬廣」的罪名判處最長12年徒刑。但是相關審判證據不可靠，而且缺乏正當程序。

在緊急狀態下，薩爾瓦多已有超過8萬500人遭到逮捕，大幅降低當地凶殺案，使得這個中美洲小國成為美洲最安全的國家之一，總統布格磊（NayibBukele）因此贏得堅實民意支持。

人權 未成年 薩爾瓦多

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