快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

媒體：俄分享對付美國武器經驗給中國？美國會擔憂

德國之聲／ 德國之聲

據路透社見到的一封美國眾議院中共問題特設委員會致白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的信，該委員會警告俄羅斯在戰場上削弱特定美國武器系統的經驗可能傳遞給中國，包括俄羅斯在電子戰中反制美國精準武器。

該委員會共和黨主席莫雷納爾（John Moolenaar）以及首席民主黨人克裡什納莫提（Raja Krishnamoorthi）寫道：「我們應預期這一點，並採取行動應對假如俄羅斯將美國及盟國武器的弱點或應對方法的信息傳遞給中國的情況。」

議員們引述相關媒體及智庫報告，涉及中國對俄羅斯軍工業的支持，以及俄羅斯削弱數個美國武器系統的「令人警惕的適應水平」。信中未指明具體是哪些美國武器系統。

議員們請求沙利文評估俄羅斯削弱和打擊美國在烏克蘭武器的能力，莫斯科將經驗教訓與中國分享的程度，以及中國軍方是否在效仿俄羅斯的軍事創新。

美國是烏克蘭最大的支持者，自2022年俄羅斯入侵該國以來，已提供超過500億美元軍援。

上周四，華盛頓宣布對烏安全援助新方案，價值2.25億美元，其中包括一套愛國者導彈系統，高機動火炮火箭系統和導彈的額外彈藥等。

上周，北約將中國描述為俄羅斯戰爭「具有決定性的促成者」，並呼籲北京停止支持俄羅斯的戰爭。2022年莫斯科入侵烏克蘭前數天，中俄進入「無上限」伙伴關係。

中國則回應北約的表態充斥著偏見，並在過去一直表示與俄羅斯之間是正常貿易。

一些分析人士認為，歐洲的北約成員國必須加強自身應對歐洲安全挑戰的能力，以便讓美國能集中精力應對中國構成的威脅，包括台海局勢。

克裡姆林宮曾表示，美國提供給烏克蘭的武器，包括陸軍戰術導彈系統（ATACMS）以及艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克，不會改變戰場上的形勢，因俄軍方持續提高打擊新型武器的能力。

（路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

歐委會部分抵制匈牙利任歐盟輪值主席國 歐爾班質疑歐盟路線

歐盟委員會發言人埃裡克·馬默爾 (Eric Mamer) 本周一（7月15日）在X上發文稱，歐委會主席和其他高級官員抵制匈牙利主辦的會議是非常不尋常的決定，這是「鑑於匈牙利開始歐盟輪值主席國任期以來的最新發展」而做出的。

媒體：俄分享對付美國武器經驗給中國？美國會擔憂

>據路透社見到的一封美國眾議院中共問題特設委員會致白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的信，該委員會警告俄羅斯在戰場上削弱特定美國武器系統的經驗可能傳遞給中國，包括俄羅斯在電子戰中反制美國精準武器。

北韓警告：南韓施放反平壤宣傳氣球將有慘烈後果

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領袖金正恩的妹妹金與正說，南韓將因散發反平壤傳單而面臨「慘烈後果」

東京都議員補選慘敗 萩生田光一請辭自民都連會長

日本自民黨日前在東京都議員補選提名8人只當選2席，2勝6敗的成績挨批「完敗」，曾任自民黨政調會長的萩生田光一今天宣布辭去...

全球疫苗普及率不足 戰爭影響生產供應

1450萬名孩童尚未接種任何一種疫苗！聯合國兒童組織與世界衛生組織數據指出，其中，超過半數的兒童生活於戰爭頻傳或人道危機的國家。

俄少年將赴北韓夏令營 過來人分享：6點起床擦金日成銅像

一批俄羅斯青少年預計於7月下旬前往北韓，參加為期約一周的夏令營。這些兒童預計將住在北韓最大營地「松濤園」，裡面有射箭場、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。