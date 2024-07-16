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阿富汗天災人禍 北部車禍17死、東部洪水47人喪生

中央社／ 喀布爾16日綜合外電報導

阿富汗天災人禍不斷，該國北部今天發生巴士翻覆事故，造成至少17死34傷，同日東部洪水災情增加至47死350傷。

阿富汗北部巴格蘭省（Baghlan）資訊與文化事務負責人哈希米（Mustafa Hashemi）告訴法新社，車禍地點位於一條連接首都喀布爾（Kabul）與該國北部的公路。

哈希米說，死者包括12名男性、2名女性及3名孩童。

另一方面，阿富汗東部的南加哈省（Nangarhar）昨晚出現劇烈暴風雨，造成樹木傾倒、建築物牆面和屋頂倒塌。

當地官員表示，這起天災的受害人數今天增至47人死亡、350人受傷。

南加哈省災害管理當局首長哈立德（SaifullahKhalid）證實上述傷亡人數，同時提到約有400棟民宅毀於洪水。

阿富汗5月一場暴洪也奪走數百人性命、淹沒大片農業用地。在阿富汗，80%人口仰賴農業維生。

洪水 阿富汗

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