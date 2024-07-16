歐洲議會選後首次開議 梅特索拉連任議長

新一屆歐洲議會今起連4天召開第一次全體議員大會，選舉正副議長、各委員會召集人，以及歐盟執委會主席同意權投票。其中議長由梅特索拉順利連任，她在投票前後的演說均矢言強化議會功能。

6月完成改選的歐洲議會（European Parliament）16至19日在法國史特拉斯堡總部首次開議，今天上午在全體起立聆聽弦樂四重奏現場演奏的歐洲聯盟（EU）盟歌-貝多芬「快樂頌」樂聲中，展開未來5年任期。

據歐洲議會統計，本屆720位議員有54%為新選出、46%連任，連任占比較上屆的39%高；女性議員占39%，略少於上屆。議員平均年齡50歲，最年輕是23歲、來自奧地利的綠黨議員希林（Lena Schilling），最年長是77歲、義大利選出的綠黨議員奧蘭多（Leoluca Orlando）。

來自小島國馬爾他的梅特索拉（Roberta Metsola）在16日午間獲562票絕對多數支持連任，任期2年半。她在2022年因前任議長猝逝而接任，當時43歲的她成為歐洲議會史上最年輕議長，也是20年來首位女議長。

梅特索拉是立場中間偏右的歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）成員，她所屬的馬爾他政黨更保守，包括反對墮胎權。

「歐洲新聞台」（Euronews）採訪匿名的綠黨連任議員表示，曾在本國投票反墮胎的梅特索拉因此在歐洲議會接任初期不被看好，但她宣誓放下個人立場，尊重議會對墮胎權的多數支持，並在後續表現受到多數議員肯定。

梅特索拉的外交行動提高歐洲議會的國際能見度，也獲議員稱許，包括她在2022年4月赴基輔訪問，是該年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後首位訪烏的歐盟領導人。

不過隨後歐洲議會爆發幾名議員疑似收受卡達等國賄賂的史上最大醜聞，梅特索拉提出內部改革措施，但部分議員認為她做得不夠。

梅特索拉也曾制裁發表極端言論的極右派議員，這一屆歐洲議會極右派席次大增，並醞釀成立兩個黨團，議會討論聲浪更增極端化傾向，考驗她主持議事的功力。

歐洲議會將在16日下午到晚間選出14位副議長，17日決定各委員會組成，18日表決歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）的連任案。