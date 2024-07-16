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太平洋島國峰會開幕 將通過領袖宣言及行動計畫

中央社／ 東京16日綜合外電報導

本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今起一連3天在日本東京舉行，時事通信社報導，峰會意圖對抗在南太擴大影響力的中國，並將在最後一天的7月18日通過領袖宣言與共同行動計畫。

目前預料領袖宣言中除載明在包括安全保障等廣泛領域深化合作外，還包括有關福島第一核電廠排放「核處理水」入海，未來也將持續進行意見溝通。

朝日電視台報導，日本政府考量到中國等，意圖在峰會上跟南太島國強化海洋安全保障等關係。

日本內閣官房長官林芳正說，太平洋島國峰會已邁入第10屆，這次將基於國際社會與區域情勢變化展開討論，希望強化日本與太平洋島國間的羈絆與合作關係。

TBS電視台報導，日本首相岸田文雄除將跟各國領袖個別會談外，最後一天還將舉行所有與會國家參與的領袖會談，預定針對以氣候變遷與海洋領域為主的共同課題進行協商。

有關日本東京電力公司福島第一核電廠排放「核處理水」入海，日本政府為消弭南太島國的不安，預料將再度說明排放入海安全性。

另一方面，中國近年來藉由大量經濟投資在南太強化存在感，中國國家主席習近平上週也相繼跟南太島國領袖進行會談。

因此，這些國家在這次的太平洋島國峰會上，能跟日本建立何種程度的信賴關係已成焦點。

日本 核處理水 福島

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