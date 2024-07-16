駐瑞典代表投書媒體 中國威脅台灣及歐洲

駐瑞典代表處代表谷瑞生投書瑞典知名報社「西曼蘭省報」，指出中國對世界民主的威脅，並表示對中俄友誼無上限的擔憂，他呼籲理念相近民主國家採取更多共同行動以捍衛共同價值。

谷瑞生的投書於15日刊登於「西曼蘭省報」（Vestmanlands Läns Tidning, VLT），標題為「中華人民共和國威脅台灣及歐洲」（Folkrepubliken Kina hotarbåde Taiwan och Europa）。

投書指出，中華人民共和國的野心不僅在台灣海峽，還包括南海、東海、太平洋、印度洋和非洲，引起包括美國、歐盟（EU）、日本、澳洲、加拿大、英國及印度許多理念相近民主國家的嚴重擔憂。

瑞典政府在本月8日公布的新國家戰略報告（Nationell säkerhetsstrategi）也說明中國威脅的存在，報告強調「中國的極權主義發展、地緣政治野心以及致力於重塑基於規則的世界秩序對瑞典的國家安全構成威脅。中國的軍事重整及現代化影響著亞洲乃至全世界的安全」。

投書中寫到，歐洲議會（European Parliament）於今年2月以壓倒性多數通過決議案，「強烈譴責中國對台灣持續的軍事挑釁，重申堅決反對任何單方面改變台海現狀的行為」，並「強調中國對台灣的領土主張毫無國際法根據」。

今年6月七大工業國集團（G7）領袖峰會會後透過聯合公報重申，「維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺」。

投書中表示，瑞典安全局（SAPO）也警告中國對瑞典進行威脅安全活動，在「2022-2023年國家安全報告」中便指出，俄羅斯、中國及伊朗等國對瑞典進行威脅安全的活動。

報告中指，「中國的安全威脅活動減損瑞典的出口和創新能力，可能嚴重影響瑞典競爭力及就業，並對瑞典構成嚴重經濟威脅」。「2023-2024年國家安全報告」也進一步指出，中國構成「長期且日益增長之威脅」。

谷瑞生在投書中強調，中俄友誼無上限以致中國正助長歐洲安全自冷戰結束以來面臨的最大威脅，威權統治者之間的合作讓情況更加惡劣，中國增加對俄羅斯關鍵高科技產品的出口。據報導，俄羅斯於2023年進口的微電子產品中有高達90%來自中華人民共和國，其中包括用於坦克及裝甲車的軍用光學元件。

投書中指出，中華人民共和國缺席6月中旬於瑞士日內瓦舉行的烏克蘭和平峰會，證實中國不欲利用其影響力儘速結束烏克蘭戰爭。

這顯示，兩年來，中國已成為俄羅斯重要合作夥伴甚至是老大哥夥伴；因此，中華人民共和國試圖減少理念相近民主國家因烏克蘭戰爭實施制裁帶來的影響。今年4月，美國國務卿布林肯（Antony J.Blinken）表示，中國「正助長歐洲安全自冷戰結束以來面臨的最大威脅」。

谷瑞生表示，早在今年3月20日，瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billström）在發布瑞典加入北約（NATO）後的政府政策聲明時即強調「中國的威權統治，加上其不斷增長的權力主張及與俄羅斯日益深化的合作，對區域安全及以規則為基礎的國際秩序構成挑戰」。

投書中提及今年5月29日在斯德哥爾摩中國論壇（China Forum）上，比爾史特龍發表演講進一步強調，「印太地區的衝突，包括任何改變台灣海峽現狀的企圖，也將對瑞典及歐洲產生深遠影響。換句話說，密切關注印太地區的安全局勢符合瑞典國家利益」。

谷瑞生於文末呼籲，理念相近的民主國家及夥伴應採取更多共同行動強化自身、各國之間的聯盟、基於規則的體系及包括自由、民主及人權的共同價值。

「西曼蘭省報」自1831年開始出版，報社總部位於瑞典韋斯特羅斯（Västerås），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年1至4月「西曼蘭省報」每日紙本報紙及網站觸及約9萬2000人次。