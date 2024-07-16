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受限經費與美造艦產能 AUKUS潛艦計畫面臨延宕

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

2021年澳英美3國宣布AUKUS安全夥伴聯盟，盼透過美、英分享潛艦與武器技術為澳洲籌獲核潛艦的劃時代協議，遏止中國崛起。然而整個計畫如今面臨大延宕。

澳洲媒體指出，今年3月是AUKUS核潛艦計畫宣布經費達3680億澳元（約新台幣8.08兆）等細節一週年。然而在滿週年前夕，美國五角大廈的新國防預算卻預示AUKUS恐面臨大規模延誤。美軍將明年計劃採購的維吉尼亞級核潛艦數量砍半，2025年只生產1艘而非2艘。

按現有AUKUS期程，美國應在2032年和2035年各從既有艦隊裡向澳洲撥交1艘維吉尼亞級潛艦，2038年再交付澳洲新建的第3艘。但美國自身產能跟不上勢將拖累澳洲，因為美國如今一年只能建1.3艘維吉尼亞級潛艦，但須年建2.3艘才能滿足美、澳需求。

據彭博（Bloomberg News）在內的美國媒體報導，3年下來已有人開始抨擊AUKUS進展太慢，3國國內也對AUKUS協議何時能有成效提出疑問。即使支持AUKUS者也坦承，隨英、美今年相繼大選，若想實現AUKUS願景，就必須在今年底前提出切實、有感的成果。

AUKUS協議關鍵在於向澳洲出售美國核攻擊潛艦，以取代澳洲舊有。然在華府推動美軍艦隊現代化後，美國造船業卻難以擔負5倍的需求增長。

美國企業研究所（AEI）高級研究員哈里森（ToddHarrison）說：「把時間快轉10年，屆時澳洲若拿到潛艦那才奇怪。」他說，認為這些投入在10年後定有回報似乎過於樂觀。

美、英、澳的官方雖不若外界悲觀，卻也坦承AUKUS協議初期即遭逢難題。除潛艦外，AUKUS協議呼籲3方分享一些敏感的軍事技術，其中包括人工智慧（AI）和極音速飛彈，但出於機密考量與官僚機制阻礙，至今未能實行相關分享。今年稍早，美國表示無法認證澳洲、英國有足夠相應程序防止機密外洩。

澳洲一些在野人士則對國家未來可能遇到的挑戰提出質疑，認為放眼全球也僅半打國家有能力搞核動力海軍，沒有核子工業的澳洲恐難與前述國家看齊。

英國雖自1950年代起就取得美國核潛艦技術，但知情人士透露，英方最擔心者莫過於是澳洲能否及時發展出龐雜的核子工業來支撐核潛艦運作。

但另一方面，要價達3680億澳元規模的AUKUS，讓澳洲過去的國防支出立顯「微不足道」，也引發澳洲國內對軍事發展的反思；一些批評者認為AUKUS儼然錢坑，還可能使澳洲淪為核廢料儲放地，甚至捲入美中之間升溫的戰爭陰影。

AUKUS 潛艦 澳洲

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