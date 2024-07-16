東京都議員補選慘敗 萩生田光一請辭自民都連會長

日本自民黨日前在東京都議員補選提名8人只當選2席，2勝6敗的成績挨批「完敗」，曾任自民黨政調會長的萩生田光一今天宣布辭去東京都連會長職務，表示「身為領導者，我的責任重大。」

東京都議員補選7月7日跟知事選舉合併舉行，因應議員請辭或過世等，有9個選區舉行補選。自民黨選前在這些選區擁有5席，雖然在8個選區提名人選，但最後僅當選2席，甚至連萩生田的故鄉八王子市選區也沒有保住。

日本經濟新聞報導，自民黨東京都黨部與都議會執行部今天在自民黨總部舉行會議，萩生田光一會後向記者宣布辭意。他表示，「根據選舉結果，我做出除了承擔責任之外別無選擇的決定。」

至於都議員補選的敗因，萩生田表示，「這不僅是候選人自身努不努力的問題，還有來自國政等各方面的影響。」

東京都議會與參議院明年將舉行選舉，關於新任的都連會長，將於8月召開各選區支部長的常任總務會議，成立選拔委員會進行甄選。萩生田表示，「我們將透過人事變動來改變組織，以新的體制迎接明年。」

自民黨因為「小金庫事件」聲勢低迷，萩生田雖然在4月受到「停職黨職1年」的處分，卻依舊擔任東京都連會長，但隨著選舉結果慘敗，此一職位也不保。