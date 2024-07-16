日本擬利用自身衛星 助南太島國發布災防訊息
本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今天起在日本東京登場，日本政府將利用自身衛星系統協助南太島國政府即時發布災防訊息，助當地民眾迅速進行避難。
日本讀賣新聞報導，日本政府將利用準天頂衛星系統（Quasi-Zenith Satellite System）「引路號」（Michibiki），強化太平洋島國災防對策。日本政府盼透過在災防領域強化跟各島國合作，對抗藉經濟實力強化南太影響力的中國。
根據目前構想，日本將建立一套機制，讓當地政府發布的地震或海嘯等災害資訊，可以經過日本衛星傳送到當地居民手上。這種作法的優點是即使碰到地面通訊方式中斷，也能正確傳達資訊，希望能在海嘯避難等有所助益。
具體來說，南太島國政府發布的地震或海嘯等資訊，會透過海底電纜傳送到日本內閣府管制局，然後當島國上接受器收到「引路號」所發送資訊就會發布警報，呼籲當地居民避難。
首先，日本希望從2025年度後在斐濟引進這項作法，而日本政府也預定跟斐濟共享日本氣象廳所發布的有關南太災害或警報資訊，目前將從夏天以後展開實證實驗，再擴及所有島國。
南太島國幾乎都是由易受地震或海嘯影響的火山島或環礁所構成，如何完善災防對策成緊要課題。「引路號」在日本及東南亞等地上空繞行，太平洋島國位於接受資訊的合適位置。
太平洋島國峰會今起到7月18日在東京舉行，與會國家將在安全保障等7大領域強化合作。太平洋島國峰會從1997年起每3年舉行一次，今年邁入第10屆。
本屆峰會除了帛琉等16個島國或地區領袖等人與會，澳洲及紐西蘭也派部長級官員與會，日本首相岸田文雄擔任峰會共同主席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言