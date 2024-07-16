日本擬利用自身衛星 助南太島國發布災防訊息

本屆「太平洋島國峰會」（PALM）今天起在日本東京登場，日本政府將利用自身衛星系統協助南太島國政府即時發布災防訊息，助當地民眾迅速進行避難。

日本讀賣新聞報導，日本政府將利用準天頂衛星系統（Quasi-Zenith Satellite System）「引路號」（Michibiki），強化太平洋島國災防對策。日本政府盼透過在災防領域強化跟各島國合作，對抗藉經濟實力強化南太影響力的中國。

根據目前構想，日本將建立一套機制，讓當地政府發布的地震或海嘯等災害資訊，可以經過日本衛星傳送到當地居民手上。這種作法的優點是即使碰到地面通訊方式中斷，也能正確傳達資訊，希望能在海嘯避難等有所助益。

具體來說，南太島國政府發布的地震或海嘯等資訊，會透過海底電纜傳送到日本內閣府管制局，然後當島國上接受器收到「引路號」所發送資訊就會發布警報，呼籲當地居民避難。

首先，日本希望從2025年度後在斐濟引進這項作法，而日本政府也預定跟斐濟共享日本氣象廳所發布的有關南太災害或警報資訊，目前將從夏天以後展開實證實驗，再擴及所有島國。

南太島國幾乎都是由易受地震或海嘯影響的火山島或環礁所構成，如何完善災防對策成緊要課題。「引路號」在日本及東南亞等地上空繞行，太平洋島國位於接受資訊的合適位置。

太平洋島國峰會今起到7月18日在東京舉行，與會國家將在安全保障等7大領域強化合作。太平洋島國峰會從1997年起每3年舉行一次，今年邁入第10屆。

本屆峰會除了帛琉等16個島國或地區領袖等人與會，澳洲及紐西蘭也派部長級官員與會，日本首相岸田文雄擔任峰會共同主席。