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著眼強化戰略立足點 中國金援索羅門群島2000萬美元

中央社／ 荷尼阿拉16日綜合外電報導
索羅門群島今天表示，中國向索羅門群島的政府預算挹注2000萬美元（約新台幣6.5億元）。路透資料照
索羅門群島今天表示，中國向索羅門群島的政府預算挹注2000萬美元（約新台幣6.5億元）。路透資料照

北京期望增強在太平洋區域的戰略立足點之際，太平洋開發中國家索羅門群島今天表示，中國向索羅門群島的政府預算挹注2000萬美元（約新台幣6.5億元）。

法新社報導，總理馬內列（Jeremiah Manele）在北京與中國國家主席習近平會談後宣布獲得這筆資金，稱中國在這個全球最貧窮國家之一帶來「變革性」影響。

馬內列表示，中國也同意資助擴建索羅門群島唯一一座國際機場，推動國家基礎建設中的這項關鍵工程。

自從2019年突然與台灣斷交後，索羅門群島已成為南太平洋中最力挺中國的國家之一。

為了回報索羅門群島的支持，中國在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）建造一座新的體育館、最先進的醫療設施、手機基地台並鋪設道路等。

馬內列辦公室今天發布聲明說：「自從5年前與中國建立雙邊夥伴關係以來，在中國協助建設變革性工程之下，雙邊關係變得日益強大。」

索羅門群島傳統兩個最親密的安全夥伴澳洲與美國，過去也曾提供金額類似的預算支持。

前任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不遺餘力地支持北京，協助中國在索羅門群島各地迅速擴張國家利益。蘇嘉瓦瑞2022年與中國簽署一項秘密安全協議，給西方國家當局敲響了警鐘。

雖然馬內列已表明願與坎培拉當局和華府重新接觸，但也表達有意與中國深化關係。

北京 索羅門

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