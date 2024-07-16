克什米爾恐怖攻擊 印度4名士兵死亡

印度聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）昨晚發生槍戰，有4名印度士兵死亡，印度軍方將此定調為恐怖攻擊。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，昨天晚間7時45分，一印度士兵隊伍在多達縣（Doda）山區執行封鎖及搜索任務時，遭武裝分子伏擊，雙方交火持續20分鐘，包括1名少校在內的4名印度士兵死亡，另1名警員受傷。

報導引述匿名軍官說，軍方追擊恐怖分子，雙方於大約1小時後在叢林爆發第2波交火。

印度陸軍第16兵團「白色騎士兵團」（White KnightCorps）在社群平台X發文證實，印度陸軍與當地警方根據情報，在多達縣北部執行聯合行動，與「恐怖分子」發生激烈交火。

貼文補充，初步報告顯示軍警方有人受傷，軍方已經調派人手馳援，行動持續中。

另一方面，當地激進組織「克什米爾之虎」（Kashmir Tigers）已發表聲明為這起攻擊事件負責；「克什米爾之虎」自2021年開始出現在外界視野，此後聲稱犯過不少恐怖攻擊事件。

在這2波交火發生之前，查摩與克什米爾警方在距多達縣約200公里外的雷阿西縣（Reasi），突襲可疑恐怖分子巢穴，搜出AK-47型突擊步槍的子彈、彈匣及一枚HE-36型手榴彈。

克什米爾居民多為穆斯林，因宗教及歸屬感等因素長期陷於動盪，雖然這樣的狀況近年來略有平息，但仍不時傳出針對軍警的武裝襲擊。

巴基斯坦同樣聲稱擁有克什米爾的主權，印度政府長期指控巴基斯坦暗中訓練恐怖分子，在當地發動攻擊。

一週前，在查摩與克什米爾的卡索亞縣（Kathua），兩輛軍用卡車在山區遭人投擲手榴彈並開槍掃射，造成5名士兵死亡。

6月9日，也就是印度總理莫迪（Narendra Modi）展開第3個任期的前夕，恐怖分子在雷阿西縣向滿載印度教朝聖者的一輛巴士開槍，造成朝聖者9人死亡、30餘人受傷。