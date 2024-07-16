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歐盟執委會降級參與非正式會議 匈牙利批滿足私利

中央社／ 布魯塞爾15日綜合外電報導
匈牙利總理奧班。美聯社
匈牙利總理奧班。美聯社

歐洲聯盟執行委員會表示，不會派遣委員參加歐盟輪值主席國匈牙利主辦的非正式會議，等同於降級參與之後，匈牙利今天指責執委會「只為滿足私利」。

路透社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）上週拜會美國共和黨總統候選人川普，稍早還突訪基輔、莫斯科和北京，進行他所謂的「和平使命」，引發歐盟成員國批評。

匈牙利將擔任歐盟輪值主席國，為期6個月，至12月31日。

匈牙利歐洲事務部長波卡（Janos Boka）在社群媒體X表示：「歐盟是個由其成員國組成的國際組織，歐盟執委會（EU Commission）是歐盟的一個機構。」

「歐盟執委會不能只挑想合作的機構和成員國，現在執委會所有決定都是基於政治考慮嗎？」

歐盟執委會發言人稍早表示，不會派專家委員參加匈牙利主辦的非正式會議。

執委會主席發言人馬莫爾（Eric Mamer）在社群媒體X表示：「鑑於匈牙利就任主席國的最新事態發展，（執委會）主席（范德賴恩）決定，非正式會議期間，（執委會）僅會派出資深文官代表」。

匈牙利 歐盟

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