全球疫苗普及率不足 戰爭影響生產供應

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】1450萬名孩童尚未接種任何一種疫苗！聯合國兒童組織與世界衛生組織數據指出，其中，超過半數的兒童生活於戰爭頻傳或人道危機的國家。專家指出，這些兒童處於不安全，缺乏營養的地區，缺乏疫苗將使得這些幼童的生命遭受嚴重風險。如葉門、蘇丹等戰亂國家，都因戰爭影響到疫苗的生產供應。

疫苗覆蓋率急遽下滑

《衛報》報導，世界衛生組織等全球機構指出，地緣政治衝突已經阻礙各國政府替兒童接種疫苗的努力，目前有1450萬名兒童處於「零劑量」（尚未接種任何一種疫苗的狀況），還有650萬孩童則處於疫苗接種量不足。

數據指出，超過半數「零劑量」的孩童都生活在戰爭衝突或人道危機的國家，如蘇丹內戰導致兒童未接種疫苗的比率持續上升，從2021年的11萬人增加至70萬人；葉門也有58萬名未接種疫苗的兒童。

《世界衛生組織》指出，目前透過疫苗，已經能夠預防20多種疾病，各國政府也都進行類似的健康投資，世界衛生組織更「2030 年免疫議程」(IA2030)，應對未來十年的公衛挑戰，並拯救超過5000 萬人的生命。

地緣衝突成阻礙

世界衛生組織免疫和疫苗部門主任奧布萊恩指出，在人道危機環境中的孩童，不僅人身安全難以保障，更陷入營養不足、醫療服務短缺的地方，加上疫苗接種率下降，可能很容易就死於本能預防的疾病。

她進一步指出，新冠疫情流行期間，興起許多對於疫苗的陰謀論，這些言論持續在各國發揮影響，也使得疫苗覆蓋率下滑。

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