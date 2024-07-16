分析：南太島國領袖訪中 凸顯澳洲安全憂慮

太平洋島國索羅門群島總理馬內列及萬那杜總理薩威近日訪問中國。澳媒分析，這凸顯澳洲對區域安全的憂慮，中國也藉由簽署聯合宣言，使南太島國在台灣及南海議題支持中國。

「澳洲廣播公司」（ABC）外交記者齊德茲茨（Stephen Dziedzic）今天撰文分析，馬內列（JeremiahManele）訪問中國，展現他在太平洋政治及區域安全採取平衡的舉動。

分析指出，索羅門群島在2019年外交轉向中國後，遭質疑換取巨大的好處，但受益的大半是執政菁英、而非人民。目前中國是索羅門群島最大貿易夥伴，但馬內列仍爭取中國投資索國的基礎建設。

齊德茲茨表示，馬內列上週訪中，與中國國家主席習近平會談。馬內列也造訪習近平曾任地方官15年的福建，將福建省的巨大發展歸功於習近平早年政治生涯的成果。馬內列參訪位在福州的「中國-太平洋島國警務培訓中心」，這是澳洲、紐西蘭、美國都不想看到的景象。

分析表示，馬內列先前訪問澳洲，懇求澳洲幫助擴大索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）規模，並指中國在索羅門群島的警察培訓計畫不是一種安全合作，而是索國不能拒絕的「發展機會」。這讓部分澳洲官員認為，索羅門群島仍將澳洲視為主要安全及警務合作夥伴，對於中國的稱讚不過是口頭上的支持。

馬內列也與中國總理李強會面，索羅門群島副總理托沃西亞（Bradley Tovosia）於12日在首都荷尼阿拉（Honiara）與中國公安部副部長王志忠一行會面，討論兩國關係前景。

除了索羅門群島，萬那杜總理薩威（CharlotSalwai）在6天的訪中之旅積極讚賞中國的發展模式。在他出發前，中國為萬那杜興建的總統府大樓才剛移交。

分析指出，有些人對澳洲及美國勾勒「中國要在區域內建立軍事基地」的糟糕景象感到懷疑，但中國與索羅門群島、萬那杜分別簽署的聯合宣言，都顯示雙方力量的對比。

分析表示，索羅門群島、萬那杜分別與中國發表的聯合宣言中，都提到最具爭議的議題，也就是將台灣、香港、西藏議題貼上「中國內部事務」的標籤，支持中國實現國家統一的努力，並且支持中國在南海議題的立場。過去一年，北京試圖說服許多發展中國家支持類似的論述。

分析認為，太平洋島國政府擅長發揮更大的權力為自己和人民牟利，但隨著全球戰略環境日益不穩，這項任務只會變得更加困難。