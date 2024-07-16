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美擬首度在日部署海軍魚鷹機 日方要求顧慮噪音

中央社／ 東京16日綜合外電報導

美軍將在位於日本山口縣的岩國基地首度部署海軍版魚鷹機（CMV-22B）。日方對此表示，這代表美方對日美同盟絕不動搖的承諾，日本將要求美方最大限度顧慮噪音與安全問題。

日本放送協會（NHK）報導，美軍為強化嚇阻能力，計畫針對部署在岩國基地的航機進行換裝，根據目前規劃，預計今年下半年將CMV-22B等航機部署在海軍航艦艦載機部隊。這將是美方首度在日本境內部署海軍版魚鷹運輸機。

日本內閣官房長官林芳正上午在記者會說，「我方理解這代表了美方對日美同盟嚇阻能力與反應能力絕不動搖的承諾」。

不過，林芳正也說，已在多次機會確認魚鷹機的安全性沒有問題，美方也表示將維持所有努力與顧慮來因應當地所重視包括噪音在內的問題。

林芳正說，無論如何，日方將要求美方在實際飛行時，持續最大限度顧慮噪音及安全問題。

至於美方具體部署時間，林芳正說，事關美軍部署規劃，現階段要回答有困難。

每日新聞報導，日本政府防衛省昨天宣布這項消息。目前已知除了CMV-22B外，還將部署匿蹤戰機F-35C。這兩項裝備都是首度部署在駐日美軍基地。

美軍目前已在日本兩座基地部署不同軍種的魚鷹機，分別是沖繩縣宜野灣市的普天間基地，及東京都福生市的橫田基地。

日本 美軍 魚鷹

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