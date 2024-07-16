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阿曼首都清真寺附近傳槍響 已知4死、多人受傷

中央社／ 阿曼首都馬斯開特16日綜合外電報導
阿曼首都馬斯開特。圖／BBC
阿曼首都馬斯開特。圖／BBC

阿曼警方今天表示，該國首都馬斯開特（Muscat）一座清真寺附近發生槍擊事件，造成4人喪命，另有多人受傷。

警方在聲明中說：「阿曼皇家警察（Royal OmanPolice）已對發生在阿爾瓦迪阿爾卡比爾（Al-Wadi Al-Kabir）地區一座清真寺附近發生的槍擊案做出因應。」

初步統計， 位於馬斯開特東區的這座清真寺有4人死亡，「另有多人」受傷。

這種攻擊在當地十分罕見。阿曼經常在區域衝突中，擔任調解人的角色。

槍擊事件發生後，美國駐馬斯開特大使館發布了安全警戒通報，並取消今天所有的簽證預約服務。

該使館在社群媒體平台X上說：「美國公民應保持警覺，關注當地新聞，並聽從地方當局的指示。」

經法新社查證過的影片顯示，隨著槍聲大作，人們在清真寺周遭逃竄，清真寺的宣禮塔清晰可見。

警方在聲明中表示，已採取一切必要的安全措施和程序，來處理這個情況。

警方在X平台上說：「當局正持續蒐集證據並進行調查，以查明事件的具體情況。」

槍擊 清真寺

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