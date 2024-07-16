快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

2016以來最高階脫北者 北韓駐古巴外交官投奔南韓

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
南韓媒體今天報導，北韓駐古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Kyu，音譯）於去年11月帶著妻兒叛逃到南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別外交官。情境示意圖／Ingimage
南韓媒體今天報導，北韓駐古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Kyu，音譯）於去年11月帶著妻兒叛逃到南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別外交官。情境示意圖／Ingimage

南韓媒體今天報導，北韓古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Kyu，音譯）於去年11月帶著妻兒叛逃到南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別外交官。

「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）採訪報導說，52歲的李一奎在逃往南韓之前，在北韓駐古巴大使館擔任參贊。

報導指出，當時李一奎在使館的工作之一，就是阻止老盟友古巴與南韓建立外交關係。而古巴與南韓後來在今年2月建交了。

北韓人叛逃的細節往往需要數月時間才會曝光，投誠者須有南韓當局的批准，並接受有關南韓社會和制度的教育課程。

朝鮮日報指出，李一奎於1999年進入北韓外務省，並在2013年與巴拿馬成功談判，解救一艘被扣押的北韓船隻，而受到北韓領導人金正恩的嘉獎。當時那艘船從古巴運載武器而遭巴拿馬扣押。

李一奎告訴朝鮮日報說，由於對（北韓）政權的幻滅，加上他的工作受到不公平評價，因此決定投奔南韓。

上一次受矚目的類似投誠事件，是北韓駐英國副大使太永浩（Tae Yong-ho）於2016年的叛逃。

負責處理兩韓事務的南韓統一部以隱私問題為由，拒絕證實這項報導。

北韓去年關閉了一些駐外大使館，稱是「為了有效重新調整外交量能」。南韓則指出這情況顯示北韓在多國制裁下正苦苦掙扎。

根據媒體報導，北韓在古巴仍設有大使館，但大使已於3月返國。

北韓 南韓 古巴 脫北者

延伸閱讀

外資買亞股 最愛南韓

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

南韓明年最低時薪將首度突破1萬韓元 中小企業叫苦

瞄準北韓無人機 南韓將領先全球部署雷射武器

相關新聞

2016以來最高階脫北者 北韓駐古巴外交官投奔南韓

南韓媒體今天報導，北韓駐古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Kyu，音譯）於去年11月帶著妻兒叛逃到南韓，成為自2016年...

外國人買比較貴！日本的雙重價格 恐反過來威脅在地人生活

依今年1到5月的數據走勢，日本2024年很有機會改寫年度外國觀光客3000萬人次紀錄。店家、景點向外國人收「雙重價格」的討論增加，支持者說是反映較高的接待成本，但有學者提醒，雙重價格恐怕只是短期有利可圖，後遺症將由日本人承受。...

奧運倒數維安受矚 巴黎車站軍人被刺傷犯嫌落網

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，一名軍人今天在巴黎主要火車站之一的東站（Gare de l'E...

歐盟抵制匈牙利總理奧班 降級參與非正式部長會議

匈牙利總理奧班趁著輪值歐盟主席國身分單獨出訪俄、中，發表與歐盟相左的俄烏和平言論後，歐盟多國以降級參與在匈牙利舉行的非正...

緬甸戰火重開 新增兩支少數民族勁旅

（德國之聲中文網）最近，在緬甸東北部，軍政府部隊與少數民族民兵之間重開戰火。在過去幾天裡，由於兩個此前未曾卷入的少數民族部隊加入戰局，聲稱作為第三方力量維護穩定，形勢變得更加復雜。 佤邦聯合軍和

因應2025世博會 關西機場擬達成每分鐘1航班起降

日本關西地區商界與政界人士下午在大阪市舉行「關西3機場懇談會」，為因應明年開幕的大阪關西世界博覽會，商討提高關西國際機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。