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德國擬給外籍人才減稅優惠 專家憂加劇仇外情緒

中央社／ 柏林15日專電

德國執政聯盟上週達成協議，計劃自2025年起給予外國專業人士稅收優惠，希望吸引更多專業人士到德國工作，解決產業的勞動力短缺問題。協議引發各界辯論，專家憂心不同的稅制將加劇德國社會的仇外情緒。

由社民黨、綠黨和自民黨組成的紅綠燈執政聯盟上週就2025年財政預算達成協議，將在「經濟成長方案」（Wachstumspaket）中針對新遷入移民給予稅收優惠。規定外籍專業人士在德國工作前三年將享有所得稅優惠，逐年遞減：第一年30%的薪水免稅，第二年20%，第三年10%。

這項提議主要由自由民主黨（FDP）推動，自民黨副主席托馬厄（Stephan Thomae）接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）採訪時說：「如果我們真的想讓德國對國際專業人才具有吸引力，我們必須準備好相應的激勵措施。」他說，許多歐洲國家都已有類似規定，例如當前西班牙年收入60萬歐元以下外國專才，在前五年僅需繳交24%固定所得稅，而非一般公民適用的累進稅率。

專家預估，這項政策實施後，將惠及符合藍卡資格，將在德國從事資訊、半導體、醫療、醫藥等特定產業的外籍移民。

不過，「外國專業人才稅收優惠」遭多數其他主要政黨和專家反對，中間偏右的基督教民主黨（CDU）認為，這種做法相當於歧視本國勞工，黨秘書長胡柏（Martin Huber）在社群媒體上批評，「執政聯盟的外籍人才引入政策只會分裂德國社會，激怒辛勤工作的德國人」。

執政聯盟內部也有反對聲音，來自社會民主黨（SPD）的勞工部長海爾（Hubertus Heil）擔憂，這項政策會讓本國勞工出現相對剝奪感，認為自己受到不公平對待，引發對外籍勞工的不滿，加深社會仇外情緒。

「法蘭克福廣訊報」資深財經記者柏努（PatrickBernau）推估，稅收優惠對吸引外國移民來德工作不會發揮太大效果，新規定實施後，適用者每年約可節省1萬到2萬歐元（約新台幣33到67萬），雖然是筆不小的數目，但是否能成為決定移民的關鍵因素有待觀察。

科隆德國經濟研究所（IW）則指出，稅收優惠可能違反稅收公平原則，且不能從根本上解決特定產業專業人才短缺危機。

研究所學者托內（Wido Geis-Thöne）分析，為稅收優惠而來的人才將來也可能因為逐年升高的稅收而離開，目前專業人才主要的「入德障礙」在簽證程序及專業認證過於漫長和繁瑣，這使得個人工作者和企業無法有計畫地進行人員移動，建議應先加速行政流程、減少官僚障礙，才能更有效吸引並留住外籍專業人才。

德國 減稅 移民

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